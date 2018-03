AFP: EU ja kuusi maata välttämässä terästullit

Yhdysvallat on antamassa EU:lle ja kuudelle maalle poikkeuksen keskiyöllä voimaan tulevista teräs- ja alumiinitulleista, kertoo uutistoimisto AFP. Presidentti Donald Trumpin ajamia tulleja on perusteltu kansallisella turvallisuudella ja tarpeella suojella maan omaa teollisuutta. Teräkselle on luvassa 25 prosentin ja alumiinille 10 prosentin tulli.

EU:n kauppakomissaari Cecilia Malmström on neuvotellut Yhdysvaltojen edustajien kanssa tulleista tällä viikolla kahden päivän ajan Washingtonissa.

STT

