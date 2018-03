AFP: Euroopan unionin tullikorotukset jäädytetty

Valkoisen talon mukaan Euroopan unionin tullikorotukset eivät astu vielä voimaan, kertoo uutistoimisto AFP. Valkoisen talon mukaan presidentti Donald Trump antoi luvan alumiinia ja terästä koskevien tullikorotusten jäädyttämiseen muun muassa EU:n osalta. Korotukset on jäädytetty toukokuun ensimmäiseen päivään asti.

Päätös koskee EU:n lisäksi Argentiinaa, Australiaa, Brasiliaa, Kanadaa, Meksikoa ja Etelä-Koreaa.

– Kaikilla näillä mailla on tärkeä turvallisuussuhde Yhdysvaltoihin, päätöstä koskevassa julkilausumassa sanottiin.

Julkilausuman mukaan Yhdysvallat keskustelee kyseisten maiden kanssa ”tyydyttävistä vaihtoehdoista”.

Yhdysvaltojen kauppaedustaja Robert Lighthizer ilmoitti torstaina maan senaatissa, että Trump olisi määrännyt tullien käyttöönottoon tauon. Sen aikana kauppakiistaan haettaisiin pysyvämpää ratkaisua.

Euroopan unioni on vaatinut, että se jätettäisiin alumiinin ja teräksen tullikorotusten ulkopuolelle, koska se ei aiheuta Yhdysvalloille minkäänlaista turvallisuusuhkaa.

USA on perustellut tullikorotuksia sillä, että sen on turvattava omaa tuotantoaan kansallisen turvallisuuden nimissä.

STT

