Äidinkielen essee aloittaa yo-kirjoitusten tiiviit koepäivät

Kevään ylioppilaskirjoitusten tiiviit koepäivät ja kirjalliset kokeet aloittaa tänään äidinkielen esseekoe. Lisäksi abiturientit osallistuvat tänään suomi ja ruotsi toisena kielenä -kokeisiin.

Kevään ylioppilaskirjoitukset päättyvät maaliskuun 28. päivä. Tutkintoon on ilmoittautunut tällä kertaa kaikkiaan liki 41 000 kokelasta.

Ylioppilaskokeen digitalisoiminen on meneillään, ja suuri osa kokeista suoritetaan jo nyt sähköisesti. Koko tutkinnon on määrä olla digitaalisessa muodossa keväällä 2019, sähköiseen muotoon siirrytään viimeiseksi matematiikassa.

Yo-tutkinnon voi suorittaa hajautetusti kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana.

Hylätyn ylioppilaskokeen saa uusia kaksi kertaa koetta välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran aikana. Hylätyn ylimääräisen kokeen saa uusia kaksi kertaa ilman aikarajoitusta. Hyväksytyn kokeen saa uusia yhden kerran ilman aikarajoitusta.

STT

