Ainakin kaksi haavoittui kouluampumisessa Marylandissa Yhdysvalloissa

Ainakin kaksi ihmistä on haavoittunut kouluampumisessa Great Millsin lukiossa Marylandissa, kertoo poliisi. Haavoittuneet ovat kriittisessä tilassa. Myös hyökkääjä on haavoittunut. Haavoittuneet on kuljetettu alueen sairaaloihin.

Poliisin mukaan hyökkääjä avasi tulen yhtä koulun naisoppilasta kohti, minkä jälkeen hänet taltutettiin. Ampuja on koulussa opiskeleva poika tai mies.

Koulu sijaitsee noin puolentoista tunnin ajomatkan päässä Yhdysvaltain pääkaupungista Washingtonista.

– Kaikki tapahtui todella äkkiä, heti sen jälkeen kun koulu oli alkanut. Poliisi tuli paikalle tosi nopeasti, ja heitä tuli paljon. Parhaillaan he käyvät läpi luokkahuoneita. Kohta meidät saatetaan pois täältä, sanoi koulun oppilas Jonathan Freese CNN-uutiskanavalle.

Helmikuun puolivälissä 17 ihmistä sai surmansa, kun koulun entinen oppilas avasi tulen koulussa Parklandissa Floridassa. Oppilaat ovat sen jälkeen kampanjoineet näyttävästi tiukempien aselakien puolesta.

STT

