Ainakin neljä ihmistä kuoli jalankulkusillan romahdettua Miamissa

Ainakin neljä ihmistä on kuollut Yhdysvaltain Miamissa jalankulkusillan romahdettua. Kuolonuhrien määrästä kertoi paikallinen palopäällikkö.

Lisäksi useita ihmisiä on loukkaantunut. Washington Postin mukaan paikallisesta sairaalasta on kerrottu, että sairaalaan on tuotu kymmenen uhria, joista kaksi on loukkaantunut vakavasti.

Silta romahti kuusikaistaiselle moottoritielle, ja sen alle jäi Washington Postin mukaan kahdeksan autoa.

Onnettomuus tapahtui yliopistokampuksen alueella. Silta yhdisti Floridan kansainvälisen yliopiston asuntolatiloja ja yliopistorakennusta, ja sen oli tarkoitus parantaa jalankulkijoiden turvallisuutta vilkkaasti liikennöidyllä alueella.

Jalankulkusilta oli valmistunut vasta alle viikko sitten, eikä ollut vielä avoinna jalankulkijoille. Silta oli rakennettu moduulimenetelmällä, joka mahdollisti sen pystytyksen hyvin lyhyessä ajassa.

