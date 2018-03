Ajokeli vaarallinen osassa maata aamulla – myös jalankulkijoilla liukasta

Ajokeli on erittäin huono vielä keskiviikkona aamulla Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnissa, varoittaa Ilmatieteen laitos. Myös jalankulkijoita varoitetaan näillä alueilla erittäin liukkaasta kelistä, kun sulanut ja satanut vesi on osin jäätynyt yöllä kulkuväylille.

Mahdollisesti vaarallinen tiesää ja jalankulkusää puolestaan jatkuvat aamulla muualla maassa paitsi Lapin pohjoisosassa.

Keskiviikkona päivällä varoitukset lievenevät, kun matalapaine vesi-, räntä-, ja lumisateineen siirtyy itärajan yli. Läntisimmästä Suomesta sateet olivat poistumassa jo myöhään tiistaina.

Useilla merialueilla on keskiviikkona voimassa varoitus navakasta tuulesta tai matalasta merivedestä. Merialueiden varoitukset eivät koske Suomenlahden länsi- ja itäosaa.

