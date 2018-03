Aktiivimallin vastustajat kapuavat tänään eduskunnan portaille

Kansalaisaloite työttömyysturvan aktiivimallin kumoamisesta luovutetaan tänään eduskunnan puhemiehelle. Aloitteen on allekirjoittanut yli 140 000 ihmistä, ja sen luovuttavat aloitteen vireille panija Martin-Èric Racine ja Mika Luoma.

Samassa yhteydessä järjestetään mielenosoitus eduskunnan portailla kello 10.30-12.30.

Aktiivimallissa työttömyyskorvausta leikataan, jos työtön ei kolmen kuukauden aikana ole tehnyt vähintään 18 tuntia palkkatyötä, tienannut yrittäjänä 241:tä euroa tai osallistunut työllistymispalveluihin viitenä päivänä. Jos työtön ei täytä ehtoja, työttömyysetuus heikkenee 4,65 prosenttia 65 maksupäivän ajaksi.

Kansalaisaloite vaatii lain kumoamista välittömästi. Aloitteen perusteluissa lukee, että koska työnhakija ei päätä rekrytointiprosessin tuloksista, on kohtuutonta rankaista tätä siitä, ettei tule valituksi tehtävään. Sama pätee aloitteen mukaan TE-toimiston tarjoamien palveluiden saatavuuteen ja siihen, valitaanko hakija palveluihin.

Arvostelua eri suunnista

Aktiivimallia vastustava mielenosoitus ei ole ensimmäinen laatuaan. Palkansaajien keskusjärjestö SAK järjesti helmikuun alussa Helsingissä mielenosoituksen, joka rajuimmissa banderolleissa vaadittiin Suomeen yleislakkoa ja kutsuttiin mielenosoitusta vallankumouksen lähtölaskennaksi. Mielenosoitukseen matkusti bussilasteittain väkeä eri puolilta maata.

Lakkopäivänä eri aloilla järjestettiin myös hallitusta vastustavia poliittisia lakkoja, jotka pysäyttivät osan joukkoliikenteestä, sulkivat satamia ja hidastivat muun muassa jätteidenkuljetuksia ja päivittäistavarakauppojen ruokatäydennyksiä. Elinkeinoelämän keskusliitto EK piti lakkoja vastuuttomina ja ylimitoitettuina.

Myös oppositio on arvostellut hallitusta tiukin sanankääntein aktiivimallin vuoksi. Hallitus on luvannut, että malli on muokattavissa, jos ongelmia ilmenee.

STT

Kuvat: