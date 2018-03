Aktiivimallista puuttuneet ohjeet tukkivat TE-toimistot, joiden johtajat näkevät mallissa myös hyvää

Vuoden alusta voimaan tullut aktiivimalli ruuhkautti TE-toimistoja, jotka eivät saaneet ajoissa sosiaali- ja terveysministeriöstä lain soveltamisohjeita. TE-toimistot ja samalla työttömät joutuivat odottamaan helmikuulle ennen kuin ministeriö kertoi tarkasti, millä ehdoilla työttömyysturvan leikkauksen pystyy välttämään.

Esimerkiksi Pohjanmaalla aktiivimalli tukki kaikki TE-toimiston kanavat, ja kiukkuisia ihmisiä tuli toimistoon kysymään asioista, joista sosiaali- ja terveysministeriö ei ollut antanut soveltamisohjeita. Lopulta helmikuussa ministeriö lähetti ohjeet, joiden mukaan työttömille voitiin kertoa, miten aktiivisuusehdon saa täytettyä.

Osa STT:n haastattelemista TE-toimistojen johtajista laajentaisi aktiivisuusehtoon laskettavien palveluiden kirjoa. Nyt malli voi ohjata työttömiä vääriin palveluihin, joilla työttömyysturvan leikkauksen voi kuitenkin välttää.

Malliin viilausta?

Uudenmaan TE-toimiston johtajan Jarmo Ukkosen mukaan Uudellamaalla on laadukkaita ammattiliittojen omia valmennuksia sekä TE-toimiston työvoimapoliittisilla hankeavustuksilla tuettua eri järjestöjen ja yhdistysten valmennusta ja työhönsijoittumista, joilla aktiivimallin leikkuria ei nykyohjeiden mukaan voi välttää. Uudenmaan TE-toimisto on esittänyt ministeriölle, että myös näillä palveluilla pitäisi voida välttää työttömyysturvan leikkaus, koska muuten malli ei kannusta järkeviin palveluihin.

– Asiakas tietenkin mielellään valitsee sen, jolla säilyttää turvan ja etuuden, Ukkonen sanoo.

Etelä-Savossa useita satoja ihmisiä on työllisyyttä tukevissa ESR-rahoitteisissa hankkeissa, joihin osallistumalla työttömyysturvan leikkuria ei pysty välttämään.

Hallitus on toistuvasti kertonut tarkastelevansa aktiivimallia maaliskuun jälkeen ja korjaavansa mallin ongelmat. Aktiivimallissa työttömyyskorvausta leikataan 4,65 prosenttia, jos työtön ei kolmen kuukauden aikana ole tehnyt vähintään 18:aa tuntia palkkatyötä, tienannut yrittäjänä 241:tä euroa tai osallistunut työllistymispalveluihin viitenä päivänä.

Noin puolelle leikkaus

Kela arvioi viime viikolla, että jos aktiivimalli olisi ollut voimassa jo joulukuussa, yli puolelta olisi jouduttu leikkaamaan etuuksia. TE-toimistoissa asiaa on vaikea arvioida.

– Arvio on, että 50-55 prosenttia työttömistä täyttää aktiivisuusehdon, arvioi Pohjanmaan TE-toimiston johtaja Helvi Riihimäki.

Satakunnan TE-toimiston johtajan Juhani Sundellin mukaan Kelan arvio vaikuttaa oikeansuuntaiselta, eikä työttömyysturvan leikkaus usein johdu työhaluttomuudesta.

– Suurin osa asiakkaista on tosissaan hakemassa työtä ja on tehnyt kymmeniä hakemuksia tuloksetta, Sundell sanoo.

Työpaikkojen määrä ei ole vakio, vaan aktiivisten työnhakijoiden määrä lisää myös jossain määrin tehdyn työn määrää. TE-toimistojen johtajilta välittyy melko yhtenäinen viesti, että alkuvuodesta työnhaku on lisääntynyt ja lisäksi työvoimakoulutusten ja -valmennusten kysyntä on lisääntynyt.

– Työnantajilta olemme saaneet palautetta, että avoimet työpaikat täyttyvät nopeammin ja työtä kysytään yrityksistä entistä enemmän, sanoo Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston palvelujohtaja Mari Tuomikoski.

Etelä-Savon TE-toimiston johtaja Sirkka Rytkönen uskoo, että myös osa-aikaista ja määräaikaista työtä otetaan nyt vastaan helpommin.

STT

