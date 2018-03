Alkoholilain muutos laimensi Alkon myyntiä helmikuussa

Alkon myynti laski helmikuussa odotetusti edellisvuoteen verrattuna. Ketjun litramyynti laski 7,8 prosenttia viime vuoden helmikuusta.

Myyntiin vaikutti vuodenvaihteessa voimaan astunut alkoholilain muutos, joka nosti ruokakaupoissa myytävien juomien prosenttirajan 4,7:stä 5,5:een ja poisti valmistustaparajoitukset. Se vei Alkolta monopolin niin sanottuun aitoon lonkeroon, ja long drink -juomien myynti laskikin helmikuussa 43 prosenttia.

Lakimuutos näkyi luonnollisesti myös oluen ja siidereiden myynnissä. Oluiden myynti laski 28 ja siidereiden 18 prosenttia.

Tuoteryhmistä roseeviinien ja joidenkin viskiryhmien, kuten amerikkalaisten viskien ja skotlantilaisten mallasviskien myynti kasvoi helmikuussa vuoden takaisesta. Glögien myynti oli 15 prosenttia edellisvuotta vilkkaampaa, mihin vaikutti kylmä sää.

Suurimmassa osassa tuoteryhmistä myynti kuitenkin laski – huomionarvoisesti myös niissä, joihin Alkolla on edelleen monopoli. Alkon tärkeimmän tuoteryhmän eli punaviinien myynti laski 3,3 prosenttia ja valkoviinien 4,0 prosenttia. Vodkan ja viinan myynnissä laskua oli 2,5 prosenttia.

Lukemat näyttäisivät osoittavan, että lonkero- ja olutostosten suurempi keskittyminen ruokakauppoihin on vähentänyt myös muiden alkoholijuomien myyntiä, kun niitä ei enää tartu mukaan niin paljon heräteostoksina.

– Me toimme sitä hyvin paljon esiin eduskunnan kuulemisissa, että kun asiakasmäärä vähenee, se näkyy myös muissa ostoissa. Sen verran paljon on heräteostoja. Nyt se näyttäisi toteutuneen ainakin näiden kahden kuukauden osalta, Päivittäistavarakauppa-yhdistyksen toimitusjohtaja Kari Luoto sanoi.

Tammikuussa Alkon myynti laski 7,5 prosenttia vuoden takaisesta. Yhtiön mukaan tammi-helmikuun perusteella on vielä liian varhaista tehdä arvioita koko vuoden myynnistä.

