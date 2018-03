Aloite maksuttoman lukio- ja ammattikoulutuksen puolesta etenee eduskuntaan – 50 000 allekirjoituksen rajapyykki rikki

Kansalaisaloite maksuttoman toisen asteen koulutuksen puolesta on kerännyt eduskuntakäsittelyyn vaadittavat 50 000 allekirjoitusta. Aloitteessa vaaditaan, että eduskunta laatii perusteellisen selvityksen ja muuttaa lakia, jotta lukio- ja ammattikoulutus saadaan maksuttomaksi.

Maksuttomuutta perustellaan nuorten yhdenvertaisilla oikeuksilla opiskella. Tällä hetkellä toisella asteella opiskelijan täytyy itse hankkia oppikirjat ja vastata tutkintomaksuista, jolloin kustannukset voivat nousta korkeiksi. Näin peruskoulun jälkeinen koulutus ei aloitteen tekijöiden mukaan ole kaikkien saatavilla, vaikka laki niin edellyttää.

– Perustuslain 16. pykälän mukaan julkisen vallan on turvattava jokaiselle yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä, aloitteessa kirjoitetaan.

Aloitteen mukaan lukion kustannukset voivat nousta jopa 2 600 euroon ja ammatillisten tutkintojen kustannukset useaan tuhanteen.

– Tämä asettaa nuoret keskenään eriarvoiseen asemaan ja aiheuttaa paineita vähävaraisten perheiden toimeentulolle.

Opintojen kalleus johtaa opintojen keskeyttämiseen, aloitteessa sanotaan.

– Vuonna 2018 julkaistavan Nuorisobarometrin ennakkotietojen mukaan jopa neljännes toisen asteen tutkinnon keskeyttäneistä kertoo, että rahan puute on ollut vaikuttamassa siihen, että opinnot ovat jääneet kesken. Ilman tutkintoa ja koulutuspaikkaa olevista nuorista lähes puolet on joutunut karsimaan tai luopumaan opinnoistaan rahan puutteen takia.

Aloite vaatii myös eduskunnan huomioivan, että vammaiset tai muuta erityistä tukea tarvitsevat saavat oppimisen edellyttävät tulkitsemis- ja avustajapalvelut maksutta toisella asteella.

Ministeri kertoi aloittavansa selvityksen asiasta

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) kertoi juuri eilen Uutissuomalaisessa aloittavansa selvityksen maksuttomasta toisen asteen koulutuksesta. Grahn-Laasosen mukaan täysin ilmaisen toisen asteen koulutuksen hintalappu olisi alustavien karkeiden arvioiden mukaan 100 miljoonaa euroa vuodessa.

Koska summa on merkittävä, selvityksessä kartoitetaan täyden maksuttomuuden ohella tuen kohdentamista niille nuorille, joilta toisen asteen tutkinto on vaarassa jäädä suorittamatta varattomuuden takia.

Työryhmä aloittaa urakkansa Grahn-Laasosen mukaan lähiviikkoina. Raportin on oltava seuraavan hallituksen käytettävissä, kun se ensi vuonna sorvaa hallitusohjelmaansa, hän sanoo.

