Amazon-pomo Jeff Bezos vei maailman rikkaimman tittelin, Bill Gates jäi kakkoseksi

Verkkokauppa Amazonin perustaja ja toimitusjohtaja Jeff Bezos on maailman rikkain ihminen, selviää talouslehti Forbesin tiistaina julkaisemasta vuosittaisesta listauksesta.

Useita vuosia peräkkäin rikkaimpien listan kärkeä piti teknologiayhtiö Microsoftin perustaja Bill Gates. Gates on tällä kertaa pudonnut kakkossijalle. Kolmantena rikkaimpien listalla on sijoittajaguru Warren Buffett.

Forbes-lehden mukaan Jeff Bezosin omaisuus on noin 120 miljardia dollaria eli vajaat 100 miljardia euroa. Bill Gatesin omaisuus on puolestaan noin 90 miljardia dollaria eli yli 70 miljardia euroa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump putosi rikkaimpien listalla sijalta 544 sijalle 766. Trumpin omaisuuden arvon kerrotaan olevan nyt reilut 3 miljardia dollaria eli noin 2,5 miljardia euroa.

