”Amazonin tulo Suomeen saattaisi mullistaa ruoan verkkokaupan”

Verkkokauppa Amazonin tulo Suomeen olisi merkittävä uhka kotimaisille verkkokaupoille, sanoo Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun tutkija Mikko Hänninen.

Amazonin tulo Suomeen saattaisi myös mullistaa viime aikoina kasvamaan alkaneen ruoan verkkokaupan.

– Jos täysin uusi toimija tulisi mukaan ruoan verkkokauppaan Suomessa, muuttaisi se alan kasvulukuja aika paljon, Hänninen sanoo.

Muualla Euroopassa eli Ranskassa, Italiassa ja Espanjassa Amazon on jo aloittanut ruoan verkkokaupan, Hänninen lisää.

Ruotsissa Amazonin tuloa Pohjoismaiden markkinoille on uumoiltu huhujen tasolla jo useita vuosia.

Tiistaina Dagens Industri Digitalin haastattelemat viisi verkkokaupan asiantuntijaa kertoivat kuulleensa, että Amazon on jo alkanut rekrytoida työntekijöitä Ruotsissa. Verkkokaupan odotetaan aloittavan toimintansa Ruotsissa jo ennen kesää.

”Merkittävä uhka suomalaisille verkkokaupoille”

Hännisen mukaan Amazonin menestykseen Suomessa vaikuttaisi alussa se, miten nopeasti verkkokauppa pystyy neuvottelemaan suomalaiset kustantajat mukaan toimintaansa ja siis saamaan suomenkielisiä kirjoja valikoimaansa.

– Kielikysymys on kriittinen.

Sopimusten tekoon voi kuitenkin kulua oma aikansa, Hänninen huomauttaa.

Ruotsissa Amazonin tiedetään tehneen sopimuksia kustantajien kanssa jo viitisen vuotta sitten.

Suomessa Amazon on ollut jo pitkään 10-15 suosituimman verkkokaupan joukossa, Hänninen kertoo.

– Amazon on jo merkittävä uhka suomalaisille verkkokaupoille, jotka tulevat varmasti kärsimään lisää kun Amazon avaa täällä omat sivunsa, Hänninen sanoo.

– Puhutaan päivän parin toimitusajasta tilauksille. Harva suomalainen kirjakauppa pystyy niin nopeaan kotiinkuljetukseen, Hänninen lisää.

Suomessa Amazon tulee syömään esimerkiksi Adlibris-verkkokaupan markkinaosuutta, mutta myös houkuttelemaan ohjelmapalveluiden asiakkaita itselleen, Hänninen arvioi.

– Voi hyvin olla, että osa kuluttajista siirtyy Netflixin, Viaplayn tai HBO:n sijaan Amazonin Prime-palvelun käyttäjäksi.

– Siihenkin kilpailuun tulisi siis yksi peluri lisää, Hänninen ennakoi.

https://digital.di.se/artikel/experterna-amazon-rekryterar-ska-lansera-i-sverige-under-varen

STT

Kuvat: