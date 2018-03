Amerikkalainen kirjailija sai maailman suurimman lasten ja nuorten kirjallisuuden palkinnon

Amerikkalaiselle kirjailijalle Jacqueline Woodsonille myönnettiin tiistaina ruotsalainen Alma-palkinto. Kyseessä on maailman suurin lasten ja nuorten kirjallisuuden palkinto joka jaetaan Astrid Lindgrenin muistoksi.

Woodson on kirjoittanut muun muassa kirjat Miracle’s boys ja Brown girl dreaming.

Suomesta ehdolla olivat kuvittaja Linda Bondestam, kustantamo Etana Editions, kuvittaja Kristiina Louhi, kirjailija-kuvittaja Marika Maijala, kirjailija Timo Parvela, kirjailija Maria Turtschaninoff ja kirjailija-kuvittaja Anne Vasko.

Ehdokkaita on 235 kaikkiaan 60 maasta.

Ruotsin hallitus perusti palkinnon Lindgrenin kuoltua 2002. Palkintosumma on 5 miljoonaa kruunua, eli lähes 490 000 euroa.

Palkintoseremonia järjestetään toukokuussa.

STT