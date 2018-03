Ampumahiihtosuuruus Björndalen palaa maailmancupiin Kontiolahdella

Norjalainen ampumahiihtosuuruus Ole Einar Björndalen palaa maailmancup-laduille ensi viikonloppuna Pohjois-Karjalan Kontiolahdella. Hän korvaa Norjan maajoukkueessa sairastuneen Emil Hegle Svendsenin.

Kahdeksankertainen olympiavoittaja ja 20-kertainen maailmanmestari Björndalen, 44, ei yltänyt Norjan olympiajoukkueeseen helmikuussa järjestettyihin Pyeongchangin talvikisoihin.

Björndalen on tämän kauden miesten maailmancupin kokonaiskilpailussa sijalla 47. Hän on sijoittunut kauden aikana cupissa parhaimmillaan kaksi kertaa 18:nneksi.

Björndalen on viimeksi kilpaillut maailmancupissa 10. tammikuuta Saksan Ruhpoldingissa.

STT

