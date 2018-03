Anni Vuohijoella kahden EM-pronssin päivä – pitkä suomalaisodotus päättyi

Anni Vuohijoki päätti suomalaisen painonnoston 17 vuotta jatkuneen kuivan arvokisakauden. Vuohijoki ylsi naisten alle 63 kilon sarjassa EM-pronssille sekä työnnössä että yhteiskilpailussa.

Olympiaedustaja Vuohijoki oli Bukarestin EM-nostojen jälkeen suoritukseensa tyytyväinen.

– Kisa meni juuri suunnitellusti. Tempaukset olivat hyvin kohdillaan, ja työntö tuntui jo lämmittelyssä tosi vahvalta, Vuohijoki sanoi tiedotteessa.

Myös Suomen maajoukkueen päävalmentaja Antti Everi oli mielissään Vuohijoen esityksestä.

– Mielettömän hieno kisa Annilta. Jo treenien perusteella oli selvää, että hän on kovassa kunnossa ja menestymismahdollisuuksia on. Hyvin Anni lunasti kovat paineet, Everi kertoi puhelimessa.

Vuohijoen tulos oli tempauksessa 91 ja työnnössä 112 kiloa. Hän oli tempauksen neljänneksi paras. Vuohijoen yhteistulos 203 kiloa on Suomen ennätys, ja tempauslukema sivuaa Saara Leskisen SE:tä.

– Tempauksessa kaksi ensimmäistä suoritusta menivät hyvin, eikä kolmaskaan ollut kaukana. Työnnössä pystyimme aloittamaan suoraan mitaliraudasta, ja sehän meni aika helposti, Everi sanoi.

Mitalin varmistuttua Vuohijoen paras puhti oli poissa, eivätkä seuraavat yritykset onnistuneet. Leskinen oli 191 kilon yhteistuloksellaan seitsemäs. Hän sai tempauksessa rautaa ylös 86 ja työnnössä 105 kiloa.

Lisämitalit mahdollisia

Yhteiskisan Euroopan mestaruuden voitti Romanian Loredana Toma tuloksella 236 kiloa. Toiseksi sijoittui Romanian Irina Lepsa. Kotiyleisönsä edessä nostanut kaksikko vei kärkisijat niin tempauksessa kuin työnnössä.

Everin mukaan paluu arvokisojen mitalikantaan tekee hyvää suomalaiselle painonnostolle.

– Tiesimme, että täällä on hyvä mahdollisuus palata mitaleille. Tämä tuo varmasti kaikille huipuillemme motivaatiota treenata lisää.

Everi uskoo, että Bukarestista saattaa tulla lisää suomalaismitaleita.

– Meri Ilmarinen on 75-kiloisissa mahdollinen palkintopalliehdokas, hän vinkkasi.

