Arkkitehtuurimuseon johtaja Juulia Kauste irtisanottiin – ”Ei edellytyksiä yhteistyön jatkamiselle”

Arkkitehtuurimuseon johtaja Juulia Kauste on irtisanottu. Hänen työsuhteensa päättyy 27. toukokuuta.

Väliaikaisena johtajana aloitti tänään Reetta Heiskanen. Arkkitehtuuri- ja tiedotuskeskussäätiön hallitus ilmoitti, että museolle etsitään uutta johtajaa. Heiskanen johtaa museota, kunnes uusi johtaja on valittu.

Säätiön hallituksen puheenjohtaja Marco Steinberg kertoi STT:lle, että yhteistyön jatkamiselle Kausteen kanssa ei ollut edellytyksiä.

Arkkitehtuurimuseo irtisanoi viime vuoden lopulla neljä työntekijää. Helsingin Sanomien mukaan talo on kärsinyt viime vuosina talouspulmien lisäksi huonosta työilmapiiristä.

Steinbergin mukaan Kausteen irtisanominen ei liity noihin seikkoihin, vaan kyse on erillisestä asiasta. Säätiön hallitus on Steinbergin mukaan tehnyt viime vuosina useita muutoksia museon työilmapiirin parantamiseksi.

Arkkitehtuurimuseo on toteuttamassa isoa strategista ja toiminnallista uudistusta, jolla se pyrkii lisäämään vaikuttavuuttaan erikoismuseona.

