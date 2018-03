Asemies on surmasi kolme ja haavoitti kahta Etelä-Ranskassa, BBC:n mukaan poliisi on ampunut miehen

Etelä-Ranskassa asemies on tappanut ainakin kolme ihmistä ja haavoittanut kahta kolmessa erillisessä tilanteessa Carcassonnen kaupungissa ja sen ympäristössä. Asiasta kertovat turvallisuuslähteet nimettöminä uutistoimisto AFP:lle.

BBC:n mukaan poliisi on ampunut asemiehen.

Mies kaappasi ensiksi aamulla auton Carcassonnessa ja tappoi auton matkustajan sekä haavoitti kuskia. Sen jälkeen mies ampui lähistöllä poliiseja kohti, jolloin yksi poliisi haavoittui.

Tämän jälkeen asemies ajoi läheiseen Trebesin kaupunkiin, jossa hän surmasi supermarketissa kaksi ihmistä ja haavoitti yhtä, lähteet kertovat AFP:lle.

Tekijän epäillään olevan marokkolainen mies, jota on pidetty mahdollisena ääriliikkeen kannattaja jo aiemmin.

Viranomaiset ovat määritelleet hyökkäyksen terroriteoksi. Asemies on ilmoittanut olevansa äärijärjestö Isisin kannattaja.

STT

Kuvat: