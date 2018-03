Aseväkivaltaa vastustava suurmielenosoitus alkoi Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa sadattuhannet ihmiset ovat kerääntyneet eri puolilla maata tiukempia aselakeja vaativiin mielenosoituksiin. Protestiliike kantaa nimeä March for Our Lives (Marssi elämämme puolesta).

Päämarssi järjestetään Washingtonissa. Osa marssille osallistujista oli tullut paikalle jo tunteja ennen h-hetkeä.

– Olkoon äänemme paras aseemme, sanottiin yhdessä mielenosoittajien julisteessa.

Tuhannet osallistujat olivat kokoontuneet Washingtonissa Constitution Avenuelle ja Pennsylvania Avenuelle, jotka yhdistävät Valkoisen talon ja kongressin rakennuksen.

”Me pelkäämme joka päivä”

17-vuotias LaurenTilley sanoi tulleensa pääkaupunkiin maan toiselta laidalta Kaliforniasta seitsemän muun teinin ja kolmen aikuisen kanssa.

– Me pelkäämme joka päivä mennä kouluun, koska pelkäämme olevamme seuraavia (kouluampumisen kohteita), hän sanoi.

68-vuotiaan newyorkilaisen JeffTurchinin mielestä yhteiskunnassa ei saisi olla aseita.

– Nämä lapset ovat oikeassa. Perimmältään heidän sanomansa on, että Kansallinen kivääriyhdistys (NRA) maksaa näille republikaaneille, hän sanoi.

Republikaaneilla on enemmistö kongressissa sekä senaatissa että edustajainhuoneessa.

Eilen Valkoinen talo sanoi, että se on kieltämässä aseiden lisäosat, jotka muuttavat puoliautomaattiset aseet automaattiaseiksi. Monet protestiliikkeen aktivistit vaativat kuitenkin vielä tiukempaa lainsäädäntöä, kertoo BBC.

Helmikuun puolivälissä 19-vuotias entinen oppilas tappoi 17 ihmistä Parklandissa Floridassa sijaitsevassa koulussa. Tapaus käynnisti jälleen kerran keskustelun Yhdysvaltain aselaeista.

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-43526413

STT

Kuvat: