Aurinko paistaa laajalti sunnuntaina – lumisade tekee säähän täyskäännöksen maanantaina

Sunnuntai vietetään melko samanlaisessa säässä kuin lauantai, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Sunnuntain vastainen yö on kuitenkin kylmä, pakkasen vaihdellessa 5-20 asteen välillä. Kylmin yö vietetään Itä-Suomessa.

Lämpötila kohoaa kuitenkin sunnuntaina päivällä, ja sekä Etelä- että Keski-Suomessa on 0-5 lämpöastetta. Myös Lapissa päästään plussan puolelle, lukuun ottamatta Pohjois-Lappia, missä on 0-5 astetta pakkasta.

Auringonpaistetta saadaan sunnuntaina varsinkin maan etelä- ja keskiosassa sekä osin pohjoisessa.

– Keski-Lapissa voi tulla jotain heikkoa lumikuuroa, kertoo päivystävä meteorologi Ari Mustala.

Maanantaina aamuyöllä etelärannikolle nousee lumisade, joka leviää suureen osaan maata. Mustalan mukaan länsirannikko saattaa jäädä sateettomammaksi, mutta idempänä sataa ”oikein reilusti”.

Sadealue nousee Lappiin asti tiistaiyöhön mennessä, kun taas Etelä-Suomessa lumisade päättynee tiistaina yöllä.

– Se (lumisade) ehkä lakkaa täällä etelässä aamuyöllä. Idässä ja pohjoisessa se jatkuu pidemmälle.

Paluuliikenteen toivotaan aikaistuvan

Ilmatieteen laitoksen mukaan maanantaina mahdollisesti reippaan tuulen kera tuleva lumi muuttaa ajokelin erittäin huonoksi ainakin maan etelä- ja keskiosissa. Helsingin pelastuslaitos suositteleekin, että ihmiset palaisivat pääsiäisen vietosta jo sunnuntaina, mikäli se on mahdollista.

– Jo pelkkä normaali paluuliikenne heikentää turvallisuutta ja lisää riskejä. Nyt kun päälle tulee erittäin voimakas lumisade ja erittäin huono keli, niin riskit nousevat, varoittaa viestintäpäällikkö Taisto Hakala Helsingin pelastuslaitokselta.

Hakalan mukaan olisi toivottavaa, jos edes osa pääsiäisen paluuliikenteestä aikaistuisi sunnuntaille.

– Olisi hyvä hyödyntää sunnuntain hyvä ajokeli paluuliikenteessä, vaikka siinä tapauksessa moni varmasti menettää hienon ulkoilupäivän, Hakala sanoo.

Ilmatieteen laitoksen mukaan Etelä-Suomessa saatetaan saada maanantaina paikoin jopa 20 senttiä lunta.

– Maanantaina maantiellä liikkuvien pitää noudattaa suurta varovaisuutta, pidempiä turvavälejä ja jopa alempaa nopeutta kuin mitä kattonopeudeksi on tieosuudella asetettu, sanoo viestintäpäällikkö Hakala.

STT

Kuvat: