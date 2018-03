Australian poliisi ujuttautui hyväksikäyttäjien verkkofoorumille – yli sata lapsiuhria saatiin tunnistettua

Australian poliisin verkossa toteuttama suuroperaatio on johtanut noin sadan lapsia seksuaalisesti hyväksikäyttäneen ihmisen tunnistamiseen, kertoo The Australian -sanomalehti.

Lisäksi yli sata seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi joutunutta lasta ympäri maailman on saatu tunnistettua.

Australian Queenslandin osavaltion poliisin erikoisyksikkö Argos otti salaa haltuunsa pimeässä verkossa toimivan, kansainvälisen hyväksikäyttäjien keskustelufoorumin ja käytti sitä rikollisten ja uhrien jäljittämiseen. Foorumia käytti noin 3 000 ihmistä, jotka jakoivat siellä kuva- ja videomateriaalia ja keskustelivat.

Australianin mukaan operaatioon liittyen on tehty useita pidätyksiä ja pidätettyjen joukossa on muun muassa juristeja, armeijan henkilökuntaa ja it-alan työntekijöitä. Lehden mukaan kiinni on saatu myös esimerkiksi terveydenhuollossa lasten parissa työskennellyt mies, joka käytti hyväkseen ainakin kymmentä lasta.

Erikoisyksikkö otti suositun keskustelufoorumin haltuunsa, kun sen perustajat pidätettiin Yhdysvalloissa syksyllä 2016. Poliisit esiintyivät noin vuoden ajan foorumin perustajina keräten samalla todisteita foorumia käyttävien hyväksikäyttäjien ja näiden lapsiuhrien tunnistamiseksi.

Sivusto on sittemmin suljettu.

https://www.theaustralian.com.au/news/nation/sting-on-dark-web-childabuse-site-rescues-100-kids/news-story/f2dc147db7bdf7ff610fc74e83760bee

STT