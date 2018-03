Autoilijat huomio: Poliisi aloittaa tehovalvonnan suojatieturvallisuudesta ja kännykän käytöstä

Poliisi valvoo alkavalla viikolla erityisesti suojatiesääntöjen noudattamista sekä autoilijoiden turvavöiden ja kännykän käyttöä.

Poliisi huomauttaa, että jalankulkijoiden loukkaantumisista yli puolet tapahtuu suojateillä. Erityisen vaarallinen suojatie on iäkkäille ja lapsille. Onnettomuusriski kasvaa, jos autoilija keskittyy johonkin muuhun kuin liikenteeseen.

Kolme neljästä suojatiellä kuolleesta ja joka kolmas loukkaantuneista on yli 65-vuotias. Useampi kuin joka neljäs loukkaantuminen sattuu lapselle tai nuorelle, tiedottaa poliisi.

– Suojatieonnettomuudet aiheutuvat usein monen tekijän yhteisvaikutuksesta. Suurin yksittäinen syy vaaratilanteille tai onnettomuuksille on useimmiten, ettei ajoneuvon kuljettaja sisäistä suojatien merkitystä ja omaa velvollisuuttaan lähestyessään suojatietä, sanoo poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta.

Valvontaviikolla kiinnitetäänkin erityisesti huomiota autoilijoiden toimintaan ennen suojatietä, kun sille pyrkii lapsia tai vanhuksia. Autoilijoiden tarkkaamattomuus liittyy usein kännykän käyttöön.

Poliisi kiinnittää huomiota myös turvavöiden käyttöön ja muistuttaa, että niitä on tarpeen pitää myös henkilöauton takapenkillä, pakettiautoissa ja kuorma-autoissa.

STT

