Autoliiton Operaatio Pajunkissa auttaa taas tielläliikkujia pääsiäisliikenteessä

Autoliiton perinteinen Operaatio Pajunkissa käynnistyy tänään. Operaation tarkoituksena on auttaa pääsiäisliikenteessä pulaan joutuneita tienkäyttäjiä.

Operaation aikana Autoliiton yleisen tiepalvelun vapaaehtoiset tiepalvelumiehet ovat tehostetussa valmiudessa. Apua voi hälyttää paikalle Autoliiton yleisen tiepalvelun numerosta 0200 8080.

Pääsiäisen liikenteeseen luovat riskitekijän muun muassa tienvarsien lumipenkat, jotka sulavat kevätauringon lämmittäessä päivisin.

– Autoilijan on syytä tiedostaa, että illalla auringon laskiessa sulamisvesien kastelema tienpinta jäätyy nopeasti liukkaaksi. Päivisinkin jäisiä kohtia voi olla esimerkiksi ajettaessa aurinkoiselta peltoaukeamalta metsän varjoon, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen varoittaa tiedotteessa.

Vesalainen muistuttaa, että pääsiäisliikenteeseen ei kannata vielä lähteä kesärenkailla. Vaikka osa teistä on jo varsin kesäisessä kunnossa, olosuhteet voivat vaihdella hyvinkin nopeasti.

– Yksin talvirenkaat eivät kuitenkaan takaa turvallista etenemistä, vaan myös kuljettajalta edellytetään huolellisuutta ja varovaisuutta.

Operaatio Pajunkissa jatkuu pääsiäismaanantaihin saakka.

