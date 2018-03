Autosta poliiseja kohti ampuneelle miehelle liki seitsemän vuotta vankeutta

Pakoautosta poliiseja kohti ampunut mies on tuomittu pitkään vankeusrangaistukseen.

Kyse oli tapahtumista Pirkanmaalla ja Satakunnassa lauantai-iltana viime vuoden syyskuussa. Poliisi yritti pysäyttää auton puhallutusta varten, mutta ratissa ollut nainen lähti ajamaan pakoon.

Poliisi ajoi autoa takaa useamman tunnin ajan Nokialla, Sastamalassa ja Huittisissa. Takaa-ajon aikana autosta ammuttiin useita kertoja kohti poliiseja. Auto pysähtyi vasta poliisin piikkimattoon.

Oikeus tuomitsi 38-vuotiaan Mikko Herman Lehtosen muun muassa useista virkamiehen väkivaltaisista vastustamisista sekä törkeän pahoinpitelyn yrityksistä yhteensä kuuden vuoden ja yhdeksän kuukauden vankeuteen. Syytteet murhan yrityksistä kuitenkin hylättiin.

Pako-autoa ajanut 25-vuotias nainen tuomittiin muun muassa avunannosta Lehtosen rikoksiin sekä rattijuopumuksesta vuoden ja 11 kuukauden ehdolliseen vankeuteen.

Miehellä on tilillään kymmeniä aiempia rikostuomioita. Hänet on tuomittu vuosien varrella muun muassa useista väkivalta-, huumausaine- ja omaisuusrikoksista.

Jo vuonna 2010 annetussa Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomiossa todetaan, että mies oli vuoden 1999 syyskuun jälkeen tuomittu ehdottomaan vankeusrangaistukseen 23 kertaa.

