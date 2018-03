Baritoni Waltteri Torikka toivoo metoo-keskustelun muuttavan yhteiskuntaa paremmaksi – on itsekin nähnyt häirintää työelämässä

Ristin tie -pääsiäisnäytelmässä Jeesusta esittävä oopperalaulaja Waltteri Torikka toivoo, että meneillään oleva #metoo-keskustelu seksuaalisesta ahdistelusta ja häirinnästä muuttaisi suomalaista yhteiskuntaa pysyvästi parempaan suuntaan.

Torikka kertoo myös nähneensä itse metoo-tilanteita työelämässä. Hän muistuttaa, että kyse on vaikeasta aiheesta, josta puhuminen ei ole helppoa. Hän pohtii pitkään ennen kuin kommentoi asiaa.

– Metoo-keskustelu on äärimmäisen arvokas keskustelu. Arvostan rohkeutta, joka kampanjan myötä asiasta puhuvilla ihmisillä on ollut, Torikka sanoo.

– Omien kollegoitteni kesken on aina kuitenkin vallinnut tietynlainen kunnioitus toisiamme ja omia rajojamme kohtaan.

”Aikuisiällä asioita tulee ajateltua syvällisemmin”

Perinteinen Via Crucis- eli Ristin tie -pääsiäisnäytelmä nähdään Helsingissä pääsiäislauantaina. Tapahtumat alkavat illalla Kaisaniemen puistosta, ja kulkue etenee Tuomiokirkolle, jossa näytelmä päättyy Jeesuksen ristiinnaulitsemiseen.

Torikka arvioi Jeesuksen roolin yhdeksi uransa vaikuttavimmista projekteista ja lisää, että näytelmässä on useita kohtia, jotka puhuttelevat myös nykyihmistä. Jeesuksen tarina on saanut myös Torikan itsensä ajattelemaan elämää syvällisemmin.

– Aikuisiällä sitä tulee ajateltua asioita eri lailla ja siinä voi kriisiytyäkin, mutta sen myötä asiat tulee käytyä läpi, Torikka sanoo.

– Erityisesti pääsiäisen aikana tulee mieleen nöyryys ja kiitollisuus siitä, että asiat ovat niin hyvin ja että saan tehdä tätä työtä, hän lisää.

Omaa suhdettaan uskontoon Torikka ei ole tottunut pohtimaan julkisesti.

– Usko on ollut läsnä elämässäni lapsesta saakka, mutta itselleni on kyse hyvin henkilökohtaisesta asiasta, hän kuittaa.

