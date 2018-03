BBC: Britannian hallituksen hätätilaryhmä koolle venäläisen ex-vakoojan sairastumisesta

Britannian hallituksen hätätilaryhmä Cobraa informoidaan tänään venäläisen entisen tiedustelu-upseerin Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä Julija Skripalin sairastumisesta, kirjoittaa BBC.

Hätätilaryhmän puheenjohtajana toimii sisäministeri Amber Rudd. Sen tehtävänä on ottaa kantaa kansallisiin hätätapauksiin.

Skripalien epäillään altistuneen myrkylliselle aineelle. He ovat olleet sairaalassa kriittisessä tilassa sunnuntai-illasta asti. Oireiden aiheuttajasta ei vielä ole tietoa. Myös kaksi tapahtumaa tutkivista poliiseista on saanut lieviä oireita, ja yksi pelastustoimen jäsen on sairaalahoidossa.

Britannian puolustusvoimien tutkimuslaitoksessa tutkitaan ”tuntematonta ainetta”, jolla saattaa olla yhteyttä tapahtumiin. BBC:n mukaan ainetta ei ole vielä tunnistettu. Sillä välin Skripaleja hoidetaan oireenmukaisesti.

Sukulaiset: Skripal pelkäsi Venäjän tiedustelupalvelua

Sergei Skripalin sukulaiset ovat kertoneet BBC:lle, että Skripal oli sanonut heille uskovansa, että Venäjän tiedustelupalvelu voi hyökätä hänen kimppuunsa hetkenä minä hyvänsä. Skripalin vaimo, vanhempi veli ja poika ovat kuolleet kahden viime vuoden aikana. Perheen mukaan osa kuolemista on ollut epäilyttäviä.

Kremlin tiedottaja sanoi eilen, että Venäjällä ei ole tietoa entisen tiedustelu-upseerinsa sairastumisen syystä. Tiedottajan mukaan Britannialta ei ole tullut pyyntöjä yhteistyöstä mutta ”Moskova on aina valmis yhteistyöhön”.

Skripal, 66, ja hänen 33-vuotias tyttärensä löydettiin tiedottomina ostoskeskuksen läheiseltä penkiltä Etelä-Englannin Salisburyssa sunnuntaina.

Skripal tuomittiin Venäjällä 13 vuodeksi vankilaan vakoilusta Britannian hyväksi vuonna 2006. Turvallisuuspalvelu FSB:n mukaan Skripal oli paljastanut Euroopassa olevia venäläisagentteja Britannian tiedustelulle ja saanut korvaukseksi 100 000 dollaria. Hänen on väitetty toimineen kaksoisagenttina 1990-luvulta lähtien.

STT

