BBC: Brittiviranomaisten tietoon ennätysmäärä orjuutuksia viime vuonna – mahdollisia uhreja yli 5 000

Britanniassa viranomaisten tietoon tuli viime vuonna enemmän epäilyjä moderniksi orjuudeksi lasketuista tapauksista kuin koskaan aiemmin, kertoo BBC.

Orjuuden ja ihmiskaupan uhreiksi mahdollisesti joutuneita ihmisiä tilastoitiin viime vuonna Britanniassa yli 5 000. Lapsia heistä oli yli 2 000.

Ensimmäistä kertaa Britannian omat kansalaiset muodostivat enemmistön uhreista. Heidän osuutensa kasvua selittää huumekauppa. Toiseksi eniten uhreiksi joutui albanialaisia ja vietnamilaisia.

Miltei puolet tapauksista koski pakkotyötä. Kolmanneksessa tapauksista epäiltiin seksityöhön tai muuhun seksuaaliseen toimintaan pakottamista.

Luvut perustuvat Britannian järjestäytynyttä rikollisuutta tutkivan National Crime Agencyn (NCA) tietoihin.

Huumeliigat käyttävät nuoria kuriireina

Lasten määrä mahdollisten uhrien joukossa nousi 66 prosenttia vuodesta 2016. Tätä selittää viranomaisten mukaan muun muassa se, että kaupunkien huumeliigat pakottavat nuoria huumekuriireiksi kaupunkien ja rannikon sekä maaseudun välillä. Ilmiö selittää myös pääasiassa sen, miksi Britannian kansalaisten osuus uhrien joukossa on noussut.

Tapauksia tulee NCA:n mukaan esiin yhä enemmän, koska ihmisten tietoisuus ihmiskauppa- ja orjuusongelmasta on lisääntynyt. Uhreja on viranomaisten arvion mukaan huomattavasti tilastoitua enemmän.

Modernin orjuuden tilastointi aloitettiin nykymuodossaan Britanniassa vuonna 2009.

Moderniksi orjuudeksi katsotaan esimerkiksi ihmisen pakottaminen työhön, josta tämä itse ei saa lainkaan tai vain vähän hyötyä. Britanniassa orjuuden kaltaisissa oloissa ihmisiä työskentelee esimerkiksi rakennustyömailla, maataloudessa, bordelleissa ja kannabisviljelmillä. Monet heistä ovat ihmiskaupan uhreja.

STT

