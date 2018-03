BBC: Kaksi vakoojatutkinnassa mukana ollutta poliisia saanut lieviä oireita

Britannian poliisi on kertonut uusia tietoja venäläisen entisen tiedustelu-upseerin Sergei Skripalin sairastumisesta. Toinen ostoskeskuksessa tiedottamana löydetyistä on hänen tyttärensä Julija Skripal. Kaksi tapauksen tutkinnassa mukana ollut poliisia on saanut lieviä oireita, kertoo BBC.

Britannian viranomaiset tutkivat Skripalien mahdollista altistumista myrkylliselle aineelle.

66-vuotias Skripal ja hänen 33-vuotias tyttärensä löydettiin tiedottomina ostoskeskuksen penkiltä Salisburyssa sunnuntaina. Heidän on kerrottu olevan kriittisessä tilassa.

Venäjä on luvannut auttaa Britanniaa tutkinnassa. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov korostaa, ettei Venäjällä ole mitään tietoa Skripalin sairastumisen syystä. Venäjän viranomaiset ovat kuitenkin valmiita yhteistyöhön.

Peskovin mukaan Britannialta ei ole tullut pyyntöjä yhteistyöstä. Hän sanoi toimittajille, että ”Moskova on aina valmis yhteistyöhön”.

Aleksandr Litvinenkon tapauksen pääepäilty Andrei Lugovoi sanoo, että Britannia ”kärsii fobioista” ja saattaa käyttää tutkintaa Venäjää vastaan presidentinvaalien alla. Venäjän presidentinvaalit pidetään ensi viikon sunnuntaina.

– Presidentinvaalien takia toimemme Syyriassa ja Skripal-tilanne voivat kääntyä Venäjä-vastaiseksi provokaatioksi, hän kommentoi uutistoimisto Interfaxille.

Litvinenko myrkytettiin kuoliaaksi Lontoossa vuonna 2006. Tapaus heikensi vakavasti Britannian ja Venäjän suhteita.

http://www.bbc.com/news/uk-43297638

STT

Kuvat: