Black Panther rikkoo ennätyksiä lippukassoilla – vain neljä elokuvaa ollut tuottoisampia Pohjois-Amerikassa

Marvelin supersankarielokuva Black Panther jatkaa voittokulkuaan lippukassoilla. Helmikuun puolivälissä ensi-iltansa saanut elokuva on tuottanut maailmanlaajuisesti jo yli 1,2 miljardia dollaria ja on noussut Pohjois-Amerikassa jo kaikkien aikojen viidenneksi tuottoisimmaksi elokuvaksi.

Black Panther on tahkonnut Yhdysvaltain ja Kanadan elokuvateattereissa 635 miljoonaa euroa. Box Office Mojon mukaan se nousi viime viikonlopun tuottojen ansiosta ohi joulukuussa ensi-iltansa saaneen Star Wars: The Last Jedin.

Enemmän rahaa Pohjois-Amerikassa ovat tuottaneet vain Star Wars: The Force Awakens, Avatar, Titanic ja Jurassic World.

Black Panther onnistui myös pysymään Pohjois-Amerikan lipunmyyntitilastojen kärjessä viisi viikkoa putkeen. Yksikään toinen elokuva ei ole pystynyt samaan 2000-luvulla.

Guardian kertoi viikko sitten, että Black Panther on noussut kaikkien aikojen tviitatuimmaksi elokuvaksi. Tuolloin elokuvasta oli tviitattu yli 35 miljoonaa kertaa.

Ryan Cooglerin ohjaama elokuva on saanut erityishuomiota senkin takia, että sen päärooleissa esiintyy lähinnä mustia näyttelijöitä.

Maailmanlaajuisissa tilastoissa Black Panther on reilulla 1,2 miljardilla dollarillaan kaikkien aikojen 12:nneksi tuottoisin elokuva. Historian eniten lipputuloja maailmanlaajuisesti kerännyt elokuva on vuonna 2009 ilmestynyt Avatar, joka tuotti 2,7 miljardia dollaria.

http://www.boxofficemojo.com/movies/?id=marvel2017b.htm

https://www.theguardian.com/film/2018/mar/20/black-panther-most-tweeted-about-movie-ever-twitter

STT

Kuvat: