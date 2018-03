Boko Haramin sieppaamia koulutyttöjä palautettiin kotiin Nigeriassa

Nigeriassa Boko Haram -islamistijärjestön sieppaamista yli sadasta koulutytöstä ainakin osa on palautettu kotikaupunkiinsa, kertovat tyttöjen vanhemmat. Tytöt otettiin vangeiksi Dapchin kaupungista Nigerian koillisosassa vähän yli kuukausi sitten.

Erään vanhemman mukaan yhdeksän ajoneuvoa jätti tytöt aamuvarhaisella näiden koulun eteen. Hallituksen mukaan siepatuista 110 tytöstä 76 on varmistettu vapautetuksi. Asian selvittäminen kuitenkin jatkuu.

Rauhallisesti sujunut vapautus on herättänyt epäilyjä Boko Haramille maksetuista lunnaista. Nigerian presidentti Muhammadu Buhari sanoi viime viikolla hallituksen yrittävän saada siepatut tytöt vapaiksi neuvotteluteitse.

Isis-äärijärjestöön liitetty Boko Haram on käyttänyt sieppauksia aseenaan taistelussa Nigerian hallintoa vastaan. Keväällä 2014 järjestö sieppasi yli 200 koulutyttöä Chibokin kaupungista.

STT

