Borgström debytoi Floridassa, Tolvanen kohta vuorossa

Yliopistosarjoista Denveristä ammattilaiseksi siirtynyt Henrik Borgström pelasi torstain kierroksella ensimmäisen ottelunsa NHL-jääkiekossa. Aiemmin viikolla kolmen vuoden tulokassopimuksen tehnyt Borgström sai Floridan paidassa peliaikaa vajaat 13 minuuttia.

– Ottelu oli uskomaton kokemus. Olin aika hermostunut ennen ottelua, mutta ensimmäisen vaihdon jälkeen rauhoituin. Se, että emme voittaneet, ottaa aika lujille, Borgström sanoi Panthersin Twitter-tilillä julkaistussa haastattelussa.

Pudotuspelipaikkaa metsästävä Panthers hävisi kirvelevästi Ottawa Senatorsille jatkoajalla 2-3, mutta sai sentään pisteen. Florida on Atlantin-divisioonassa neljäntenä ja tarvitsee kipeästi voittoja jäljellä olevissa otteluissaan, jotta kausi ei pääty runkosarjaan.

– Pelaamme parin päivän päästä Bostonissa, ja sen pitäisi olla kivaa, Borgström kommentoi.

Boston on itälohkon kärkijoukkue. Muita varmoja joukkueita pudotuspeleihin ovat idässä Tampa Bay, Toronto ja Washington, lännessä Nashville, Winnipeg ja Las Vegas.

Tolvanen valmis NHL:ään

Eeli Tolvanen luisteli ensimmäisen kerran torstaina uuden seuransa Nashville Predatorsin kanssa, kun joukkue valmistautui kierroksen otteluun, NHL-sivusto kertoi. Tolvanen ei pelannut vielä, kun Nashville voitti San Josen 5-2. Ottelun ykkössankari oli 39 laukausta torjunut Juuse Saros.

– Juuse oli ilmiömäinen, etenkin päätöserässä, hyökkääjä Ryan Johansen kehui NHL:lle.

Jokereissa loistokauden pelannut Tolvanen, 18, allekirjoitti torstaina kolmevuotisen tulokassopimuksen Nashvillen kanssa.

– On helppo hypätä mukaan, kun joukkue on vahva ja menossa pudotuspeleihin. Minun ei tarvitse tehdä mitään erikoista, vaan pelata omaa peliäni omalla tasollani, Tolvanen sanoi NHL:n haastattelussa.

Seuraennätykseen 111 pisteeseen nousseella Nashvillellä on kuusi ottelua jäljellä runkosarjassa, seuraavaksi Buffalo Sabresia vastaan.

– Tolvanen on valmis pelaamaan, kun päävalmentaja valitsee hänet joukkueeseen, toimitusjohtaja David Poile sanoi.

Columbuksen Markukset vauhdissa

Minnesotan Mikael Granlund pelasi tehokkaasti ottelussa Dallasia vastaan. Granlund laukoi Minnesotan avausmaalin ottelun ensimmäisessä erässä ja oli lisäksi syöttämässä kahta osumaa.

Granlundin Minnesota voitti Dallasin 5-2. Dallasin maalia vahtinut Kari Lehtonen torjui 17/21 laukausta.

Muilla suomalaisvahdeilla ottelut sujuivat lopputuloksen osalta paremmin. Bostonin Tuukka Rask torjui 28 laukauksesta 26, ja Boston voitti Tampa Bayn 4-2. Nashvillen Juuse Saros torjui 39 kertaa, ja Nashville voitti San Josen luvuin 5-3.

Buffalon Rasmus Ristolaiselle kirjattiin syöttöpiste ottelussa Detroitia vastaan. Detroit voitti 6-3.

Columbuksen Markus Hännikäinen ja Markus Nutivaara tekivät molemmat yhden maalin ottelussa Calgarya vastaan. Hännikäiselle maali oli kauden kolmas, Nutivaaralle seitsemän. Columbus vei voiton 5-1 ja paranteli asemiaan taistelussa pudotuspelipaikasta. Joukkue on Metropolidivisioonassa kolmantena.

https://twitter.com/flapanthers?lang=fi

https://www.nhl.com/news/eeli-tolvanen-signs-entry-level-deal-with-nashville-predators/c-297445242

https://www.nhl.com/predators/news/preds-set-franchise-point-record-in-win-over-sharks/c-297473438

https://www.nhl.com/predators/news/nashville-predators-sign-eeli-tolvanen-to-three-year-entry-level-contract/c-297439760

STT

