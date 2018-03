Bottas on saanut talvitesteistä lisäluottoa ajamiseensa – ”Uskon voittamisen olevan mahdollista”

Mercedeksen suomalaiskuljettaja Valtteri Bottas on valmis alkavaan formula ykkösten kauteen. Talven toinen testiviikko on antanut paljon oppia uudesta autosta.

– Jäljellä ei ole oikeastaan mitään, mitä haluaisin vielä tehdä ennen kauden alkamista. Eilisen kilpailusimulaation jälkeen tunsin olevani valmis ensimmäiseen kilpailuun ja kauteen. Tämän päivän testi on minulle kuin bonus, Bottas tuumi.

Bottas sijoittui viime kaudella MM-sarjassa kolmanneksi. Täksi kaudeksi odotukset kasvavat, mutta maailmanmestari Lewis Hamilton on tallin ykköskuljettaja. Bottas aikoo haastaa Hamiltonin, mutta muistuttaa tallin sisäisestä työrauhasta.

– Tällä kaudella minun täytyy laittaa peliin kaikki kokemukseni, mitä olen viiden vuoden aikana saanut formula ykkösissä. Tarvitsen tasaisuutta suorituksiini läpi kauden. Jokaiselle kuljettajalle, myös tallikaverilleni, tulee vaikeampia viikonloppuja. Viime kaudella en ollut tarpeeksi tasainen taistellakseni mestaruudesta, Bottas pohdiskeli.

Nico Rosbergilta kesti vuosikausia nousta Hamiltonin takaa maailmanmestariksi. MM-titteli on myös Bottaksen tavoitteena, mutta onko Rosbergin mallista ollut opittavaa?

– En aio tehdä tästä henkistä taistelua tiimin sisälle. Pidän keskittymiseni radalla omissa suorituksissani. Aion olla nopea harjoituksissa, aika-ajoissa ja kilpailuissa. Nicolta kesti kolme vuotta voittaa Lewis, mutta hän teki sen kovalla työllä. Uskon voittamisen olevan mahdollista.

Sää lähempänä normaalia

Viime viikolla ensimmäisen testijakson aikaan sää Barcelonassa oli kylmä ja sateinen. Tällä viikolla testit on viety läpi paremmissa oloissa.

– Olosuhteet ovat tänään lämpimämmät kuin aiempina päivinä. Olemme jo lähellä niitä oloja, joita tulemme kohtaamaan vuoden aikana, Bottas tuumi.

Kilpailusimulaatiossa Bottas käytti vain keskikovia renkaita.

– Tiesimme miten ne toimivat täällä. Olimme varmoja, että voisimme mennä kilpailusimulaation läpi ongelmitta eikä olisi esimerkiksi luisto-ongelmia, Bottas jatkoi.

STT

Kuvat: