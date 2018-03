Britannia ilmoittaa vastatoimistaan ex-agentin myrkytykseen

Britannian pääministeri Theresa May ilmoittaa tänään, mihin vastatoimiin maa ryhtyy Venäjää vastaan entisen kaksoisagentin Sergei Skripalin myrkytyksen vuoksi. May kertoi eilen pitävänsä hyvin todennäköisenä, että Venäjä oli murhayrityksen takana.

May varoitti eilen, että Britannia on valmis laajoihin kostotoimiin, jos se päätyy pitämään Venäjää vastuullisena myrkytykseen. Britannia antoi Venäjälle puoleenyöhön asti aikaa vastata syytöksiin.

Venäjä ei antanut vastausta, mutta on kiistänyt syytökset osallisuudestaan.

Britannian mahdollisiksi kostotoimiksi ennustettiin muun muassa kyberhyökkäystä, ihmisoikeusloukkauksista epäiltyjen venäläisten varojen jäädyttämistä ja venäläisdiplomaattien karkottamista.

Lisäksi Britannia pohti Venäjän valtiollisen RT-tv-kanavan lähetyslupien perumista.

Näistä kaikki johtaisivat todennäköisesti Venäjän vastatoimiin. Jo eilen Venäjä uhkasi kieltää kaikkien britannialaisten tiedotusvälineiden toiminnan Venäjällä, jos RT:n lupiin puututaan.

Britannian ulkoministeri Boris Johnson ehti väläyttää myös Venäjällä ensi kesänä järjestettävien jalkapallon MM-kisojen boikotointia, mutta veti sanansa pikaisesti takaisin.

Skripal, 66, ja hänen tyttärensä, 33, löydettiin tiedottomina ostoskeskuksen penkiltä Britannian Salisburysta runsas viikko sitten.

BBC:n mukaan myrkytystapauksen tutkijat uskovat, että Skripal tyttärineen myrkytettiin ujuttamalla hermomyrkkyä jauheena Skripalin auton ilmastointijärjestelmään.

STT

Kuvat: