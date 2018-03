Britannia karkottaa suuren määrän venäläisdiplomaatteja, kahdenväliset tapaamiset jäihin – Lavrovin kutsu peruttiin ja maan johto jättää jalkapallon MM-kisat väliin

Britannia karkottaa 23 diplomaattia ex-kaksoisagentti Sergei Skripalin myrkyttämisen takia. Pääministeri Theresa Mayn mukaan on selvää, että Venäjä oli teon takana. Mayn mukaan diplomaattien epäillään olevan vakoojia.

Mayn mukaan diplomaattien on poistuttava maasta viikon kuluessa. Pääministerin mukaan kyseessä on diplomaattien suurin karkotus Britanniassa 30 vuoteen.

Britannia jäädyttää kaikki kahdenväliset tapaamiset Venäjän kanssa, eivätkä maan johto tai kuninkaalliset osallistu jalkapallon MM-kisoihin ensi kesänä. Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin kutsu maahan perutaan niin ikään.

Venäjän Lontoon-lähetystö tuomitsi heti Britannian asettamat sanktiot.

– Pidämme näitä vihamielisiä toimia täysin epäoikeudenmukaisina, lyhytnäköisinä ja mahdottomina hyväksyä. Kaikki vastuu Venäjän ja Britannian suhteiden heikkenemisestä on Britannian johdolla, lähetystö sanoi lausunnossaan.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin edustaja torjui jo aikaisemmin Britannian syytökset. Putinin edustajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjä ei hyväksy sen paremmin perusteettomia syytteitä kuin uhkavaatimuksiakaan. Peskov toivoi tapaukseen myös lisää maalaisjärjen käyttöä.

Lavrov piti eilen Britannian syytöksiä ”hölynpölynä” ja sanoi, ettei Venäjällä ole mitään vastattavaa.

STT

Kuvat: