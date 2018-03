Britannia karkottaa yli 20 venäläisdiplomaattia – Venäjä vastaa kostavansa pian

Venäjä ilmoittaa kostavansa pian Britannian päätöksen karkottaa 23 venäläistä diplomaattia. Venäjän ulkoministeriö arvioi lausunnossaan, että Britannian hallitus on valinnut kiistassa yhteenoton tien. Se vakuuttaa, että vastaus tulee nopeasti.

Britannian pääministeri TheresaMay sanoi aikaisemmin, että on selvää, että Venäjä oli ex-kaksoisagentti Sergei Skripalin myrkyttämisen takana. May sanoi Britannian karkottavan 23 diplomaattia, koska epäilee näiden olevan vakoojia.

Mayn mukaan diplomaattien on poistuttava maasta viikon kuluessa. Pääministerin mukaan kyseessä on diplomaattien suurin karkotus Britanniassa 30 vuoteen.

Britannia jäädyttää kaikki kahdenväliset tapaamiset Venäjän kanssa, eivätkä maan johto tai kuninkaalliset osallistu jalkapallon MM-kisoihin ensi kesänä. Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovinvierailukutsu peruttiin niin ikään.

”Britannian vastatoimet aika alhaalle mitoitettuja”

Pääministeri May lupasi myös muuttaa Britannian lakia pikaisesti, jotta maahan vihamielisissä valtiollisissa aikeissa saapuvat ihmiset voitaisiin pidättää. Tähän asti näin on voitu tehdä vain terrorismista epäillyille.

Sen sijaan Britannia ei puutu esimerkiksi maassa asuvien ökyrikkaiden venäläisten varoihin. Mayn mukaan niitä kuitenkin valvotaan aiempaa tarkemmin.

– Me jäädytämme Venäjän valtion varoja, kun meillä on todisteita siitä, että niitä käytetään uhkaamaan kansalaistemme tai asukkaidemme henkeä tai omaisuutta, May muotoili.

Monet Venäjän superrikkaat ovat ostaneet kiinteistöjä Lontoosta ja laittaneet lapsensa Britannian eliittikouluihin.

Venäjän turvallisuuspolitiikan apulaisprofessori Katri Pynnöniemi pitää Britannian vastatoimia myrkytystapauksessa aika alhaalle mitoitettuina. Hän kommentoi STT:lle vaikuttavan siltä, että nyt tehtiin vähin mahdollinen. Yhtäältä todetaan Venäjän olevan selkeästi myrkytystapauksen takana mutta ei haluta eskaloida tilannetta.

Venäjä tuomitsi sanktiot

Venäjän Lontoon-lähetystö tuomitsi heti Britannian asettamat sanktiot.

– Pidämme näitä vihamielisiä toimia täysin epäoikeudenmukaisina, lyhytnäköisinä ja mahdottomina hyväksyä. Kaikki vastuu Venäjän ja Britannian suhteiden heikkenemisestä on Britannian johdolla, lähetystö sanoi lausunnossaan.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin edustaja torjui jo aikaisemmin Britannian syytökset. Putinin edustajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjä ei hyväksy sen paremmin perusteettomia syytteitä kuin uhkavaatimuksiakaan. Peskov toivoi tapaukseen myös lisää maalaisjärjen käyttöä.

Lavrov piti tiistaina Britannian syytöksiä ”hölynpölynä” ja sanoi, ettei Venäjällä ole mitään vastattavaa.

YK:n turvallisuusneuvosto pitää tänään illalla hätäkokouksen myrkytystapauksen vuoksi. Kokousta pyysi koolle Britannia. Se kertoo avoimessa kokouksessa hermokaasusta, jolla Skripal ja hänen tyttärensä yritettiin tappaa. Molemmat ovat edelleen kriittisessä tilassa.

Britannia varoittaa kansalaisiaan Venäjällä

Britannian ulkoministeriö on varoittanut Venäjällä lähiviikkoina matkustavia kansalaisiaan Britannian vastaisen mielialan ja häirinnän riskistä. Ministeriön mukaan häirinnän riski on kasvanut myrkyttämisen aiheuttaman diplomaattisen selkkauksen vuoksi.

Ulkoministeriöllä ei ole tietoa, että brittien vaikeudet Venäjällä olisivat vielä lisääntyneet.

STT

