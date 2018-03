Britannia kehittää puolustusta kemiallisia aseita vastaan, rokottaa tuhansia sotilaita pernaruttoa vastaan

Britannia perustaa uuden keskuksen kemiallisten aseiden vastaiseen puolustautumiseen. Samalla tuhansia sotilaita rokotetaan pernaruttoa vastaan, kertoo puolustusministeri Gavin Williamson.

Britannia aikoo investoida 48 miljoonaa puntaa eli noin 54 miljoonaa euroa kemiallisten aseiden vastaiseen puolustukseen.

Kemialliset aseet ovat nousseet Britanniassa huomion kohteeksi, kun entinen venäläisagentti Sergei Skripal yritettiin murhata Salisburyssa Etelä-Englannissa hermomyrkyllä.

Keskus perustetaan Porton Downin sotilastukikohtaan lähelle Salisburya. Skripalin murhayrityksessä käytettyä hermomyrkkyä analysoitiin Porton Downin tukikohdassa.

Williamsonin mukaan Skripalin murhayritys osoittaa selvästi, että Venäjä muodostaa turvallisuusuhan Britannian kansalaisille.

Porton Downin tukikohdassa on tehty kemiallisten aseiden tutkimusta jo ensimmäisen maailmansodan vuosista lähtien. Tuolloin kemialliset aseet nousivat tutkimuskohteeksi saksalaisten tekemien kaasuhyökkäysten takia.

May vieraili Salisburyssa

Pääministeri Theresa May vieraili torstaina Salisburyssa Skripalin murhayrityksen tapahtumapaikoilla. Mayn kerrottiin tapaavan muun muassa paikallisia pelastus- ja terveysviranomaisia, joilta hän saa raportin tilanteesta.

Skripalin ja hänen tyttärensä puolentoista viikon takaista murhayritystä tutkitaan Salisburyssa lähes 200 tutkijan voimin.

Britannian ulkoministeri tapaa Naton pääsihteerin

Britannian ulkoministeri Boris Johnson tapaa Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin ensi viikon maanantaina Brysselissä.

Stoltenbergin mukaan Nato-liittolaiset ovat ilmaisseet poliittisen tukensa Britannialle ja ovat valmiita tarjoamaan käytännön tukea, jos maa sitä pyytää. Nato-maat ovat vaatineet Venäjää myös vastaamaan Britannian kysymyksiin hermomyrkkyiskusta Salisburyssa.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun hermomyrkkyä on käytetty Naton maaperällä sotilasliiton perustamisen jälkeen.

– Poliittinen tuki on tärkeää, koska osoitamme, että Britannia ei ole yksin, Stoltenberg sanoo.

Hermomyrkyn käytölle ei ole sijaa sivistyneessä maailmassa, hän jatkaa. Kyse on hänen mukaansa yhdestä myrkyllisimmistä aineista, joita on kehitetty.

Voisiko hermomyrkyn käyttäminen Britanniassa olla syy keskinäisen puolustuksen artiklan eli artikla 5:n laukaisemiseen? Stoltenberg vastaa, ettei mikään jäsenmaa ole sitä pyytänyt.

Pitkään jatkunut kehitys

Hermomyrkyn käyttäminen Britanniassa on Naton mukaan jatkoa Venäjän aggressiiviselle toiminnalle, jota on nähty jo vuosia.

Ukrainalle kuuluvan Krimin miehitys ja Itä-Ukrainan separatistien tukeminen sotilaallisesti ovat tästä esimerkkejä.

Stoltenberg nostaa esiin myös sen, että Venäjä on sotilaallisesti läsnä Moldovassa ja Georgiassa vastoin valtioiden tahtoa. Lisäksi Venäjä on sekaantunut Naton mukaan Montenegron ja muiden Länsi-Balkanin maiden sisäisiin asioihin ja yrittänyt sekaantua vaaleihin.

STT

