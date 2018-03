Britannia: Lentokoneiden tarkastus on rajaviranomaisten rutiinia – Venäjän Lontoon-lähetystön mukaan kyse oli provokaatiosta

Britannia kertoi rajaviranomaistensa tarkastaneen Lontooseen saapuneen venäläisyhtiö Aeroflotin lentokoneen. Venäjä on luonnehtinut pitkänäperjantaina tehtyä tarkastusta ”räikeäksi provokaatioksi”.

Turvallisuusministeri Ben Wallacen mukaan lentokoneiden tarkastus on rajaviranomaisten rutiinitoimia, joiden tarkoituksena on suojella Britanniaa järjestäytyneeltä rikollisuudelta sekä ihmisiltä, jotka yrittävät tuoda maahan esimerkiksi huumeita tai aseita.

– Kun tarkastukset oli tehty, kone päästettiin jatkamaan matkaa, Wallace sanoi.

Venäjän Lontoon-suurlähetystö luonnehti vuorokoneen tarkastusta ”tavattomaksi”. Lähetystö vihjaili, että se liittyisi diplomaattiseen kriisiin, jonka synnytti aiemmin maaliskuussa tapahtunut ex-kaksoisagentti SergeiSkripalin ja hänen tyttärensä murhayritys hermomyrkyllä Britannian Salisburyssa.

– Olemme todistaneet Britannian viranomaisten räikeää provokaatiota. Tällainen tapaus on tavaton, lähetystö sanoi.

Suurlähetystön mukaan brittiviranomaiset yrittivät ensin tehdä etsintöjä koneessa ilman miehistöä, mutta lopulta kapteenin annettiin jäädä paikalle.

Lähetystö lähettänyt nootin

Venäjän Lontoon-suurlähetystö on lähettänyt asiasta Britannian ulkoministeriölle nootin, jossa vaaditaan selitystä tapahtuneelle.

Venäjän ja Britannian välit ovat kärjistyneet pahoin Salisburyn hermomyrkkyiskun jälkeen. Britannia on syyttänyt iskusta Venäjää, joka on kiistänyt syytökset. Länsimaat mukaan lukien Suomi ovat tukeneet kiistassa Britanniaa. Seurauksena länsimaat ja Venäjä ovat karkottaneet toistensa diplomaatteja.

Brittidiplomaatteja ulos maasta aiempaa ilmoitusta enemmän

Hermomyrkkyiskun kansainväliset vastatoimet käynnisti Britannia. Saarivaltio ilmoitti karkottavansa 23 venäläistä diplomaattia ja jäädyttävänsä korkean tason diplomaattisuhteet Venäjään. Lisäksi Britannia ilmoitti, että se ei lähetä kuninkaallisia Venäjällä kesällä pidettäviin jalkapallon MM-kisoihin.

Lauantaina Venäjä ilmoitti, että Britannian on vähennettävä diplomaattiensa määrää Venäjällä yli 50:llä. Alun perin vähennystarpeeksi kerrottiin 23, joten uuden ilmoituksen jälkeen maasta joutuu lähtemään vielä noin 27 brittidiplomaattia.

Venäjän ulkoministeriön tiedottajan Maria Zaharovan mukaan tarkoituksena on, että molemmissa maissa on lukumääräisesti yhtä monta toistensa diplomaattia.

Yli 150 venäläistä diplomaattia on määrätty poistumaan Yhdysvalloista, EU:n jäsenmaista, sotilasliitto Natosta ja muista maista.

Perjantaina Venäjä puolestaan karkotti diplomaatteja 23 maasta. Enimmäkseen Venäjä karkottaa diplomaatteja EU-maista. Karkotettavien joukossa on yksi suomalaisdiplomaatti. Lisäksi muun muassa Ranskan, Kanadan, Saksan, Australian, Puolan, Hollannin, Ruotsin, Norjan, Tshekin ja Liettuan diplomaatteja joutuu jättämään asemapaikkansa Venäjällä.

STT

Kuvat: