Britannialainen tiedemies Stephen Hawking on kuollut – fyysikon tavoitteena oli ymmärtää maailmankaikkeus

Britannialainen tutkija, fyysikko Stephen Hawking on kuollut, kertoo perheen tiedottaja. Hawking oli kuollessaan 76-vuotias. Hawkingin lapset sanovat tiedotteen välityksellä olevansa todella surullisia isänsä kuolemasta.

Hawking on yksi maailman tunnetuimmista fyysikoista. Hawking ansioitui mustien aukkojen tutkijana, ja aukosta lähtevä säteily kantaa hänen nimeään.

Hawking oli myös suosittu luennoitsija ja tieteen yleistajuistaja. Hän on kirjoittanut useita tietokirjoja kuten Ajan lyhyt historia ja Maailmankaikkeus pähkinänkuoressa.

– Tavoitteeni on yksinkertainen. Se on ymmärtää täysin maailmankaikkeus, miksi se on sellainen kuin se on ja miksi se ylipäänsä on olemassa, kuuluu eräs Hawkingin tunnetuista lausahduksista.

Vakava sairaus ei estänyt pitkän uran luomista

Tunnettu tiedemies sairasti ALS-tautia, joka aiheutti hänelle lähes täydellisen liikuntakyvyttömyyden. Hän viesti pyörätuoliinsa liitetyllä puhesyntetisaattorilla. Hermoja rappeuttava sairaus todettiin Hawkingilla jo 21-vuotiaana. Tuolloin hänelle annettiin vain vähän elinaikaa, mutta Hawking eli ja työskenteli täysipainoisesti vielä vuosikymmeniä.

– Koska mikä tahansa päivä voi olla viimeiseni, pyrin saamaan joka hetkestä kaiken irti, Hawking sanoi muutamia vuosia sitten julkaistussa dokumenttielokuvassa.

Vuonna 1974 Hawkingista tuli 32-vuotiaana legendaarisen Royal Society -tiedeakatemian nuorin jäsen, ja viittä vuotta myöhemmin hänet valittiin Cambridgen yliopiston matematiikan professoriksi. Virkaa piti aikanaan hallussaan muun muassa Isaac Newton.

Vuonna 1988 Hawkingista tuli maailmankuulu, kun hän julkaisi huippusuosion saavuttaneen teoksen Ajan lyhyt historia.

Hawking meni opiskeluaikanaan naimisiin Jane Wilden kanssa, jonka kanssa hän sai myös kolme lasta. Pari erosi noin 30 vuotta kestäneen avioliiton jälkeen vuonna 1995, minkä jälkeen Hawking meni naimisiin entisen hoitajansa Elaine Masonin kanssa.

STT

Kuvat: