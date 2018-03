Britannian May ryöpytti Venäjää puoluekokouksessa

Britannian pääministeri Theresa May otti Venäjän maalitaulukseen konservatiivipuolueen kevätkokouksessa. May varoitti, ettei Venäjä saa uhata Britannian kansalaisten ja muiden henkeä Britannian maaperällä.

Mayn mukaan Venäjä rikkoo räikeästi kansainvälistä oikeutta ja kemialliset aseet kieltävää sopimusta.

Puoluekokous antoi Mayn koville puheille innokkaat suosionosoitukset.

Mielipidemittauksen perusteella useimmat britit ovat tyytyväisiä Mayn tapaan hoitaa Salisburyn hermomyrkkyiskua, jossa yritettiin murhata ex-kaksoisagentti Sergei Skripal ja hänen tyttärensä. Times-lehden kyselyyn vastanneista 53 prosenttia oli tyytyväisiä Mayn toimintaan ja 23 prosenttia ei. Työväenpuolueen johtaja Jeremy Corbyn sai kehnommat pisteet, sillä vain 18 prosenttia oli tyytyväisiä hänen toimintaansa, kun taas 39 prosenttia oli eri mieltä. Corbyn on ollut selvästi Mayta pehmeämmällä linjalla ja varoittanut aloittamasta uutta kylmää sotaa Venäjää vastaan.

Lehden kyselyn mukaan konservatiivien kannatus on nyt 42 prosenttia, työväenpuolueen 39.

Venäjä karkottaa diplomaatteja

Venäjä ilmoitti tänään odotetusti, että se aikoo karkottaa 23 Britannian diplomaattia ja sulkea Britannian kunniakonsulaatin Pietarissa. Diplomaateille on annettu viikko aikaa lähteä maasta.

Samalla Venäjä kielsi Britannian kulttuuria edistävän ja esittelevän British Councilin toiminnan maassa. Venäjän ulkoministeriön mukaan kyseessä on vastaus Britannian ”provokatiivisiin toimiin ja perusteettomiin syytöksiin”.

Aiemmin tällä viikolla Britannia ilmoitti karkottavansa 23 venäläistä diplomaattia. Britannia syyttää Venäjää Skripalin ja tämän tyttären myrkyttämisestä.

”Ei kiistaa Venäjän kansan kanssa”

Britannian ulkoministeriön mukaan Venäjän vastatoimet olivat odotettuja.

– Ottaen huomioon Venäjän aiemman käytöksen, odotimme tällaista vastausta, ulkoministeriö sanoi lausunnossaan. Ministeriö kertoi, että Britannian kansallisen turvallisuuden neuvosto kokoontuu alkuviikosta käsittelemään asiaa.

Britannia pitää selvänä, että Venäjä oli myrkyttämisen takana. Ulkoministeriön mukaan Venäjä on toiminut törkeästi kansainvälistä oikeutta sekä kemiallisten aseiden kieltosopimusta vastaan.

Diplomaattien karkotusten lisäksi Britannia on jäädyttänyt kaikki kahdenväliset tapaamiset Venäjän kanssa, eivätkä maan johto tai kuninkaalliset osallistu jalkapallon MM-kisoihin kesällä.

Ulkoministeriö korosti, ettei Britannialla ole kiistaa Venäjän kansan kanssa.

– Uskomme edelleen, ettei ole Britannian kansallisen edun mukaista katkaista kaikkea vuoropuhelua maidemme välillä, ministeriö sanoi.

STT

