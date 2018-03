Britannian tietosuojaviranomainen haluaa tutkia Facebook-skandaalin keskiössä olevan tietoanalyysiyhtiön

Britannian itsenäinen tietosuojaviranomainen hakee oikeudelta lupaa tutkia tietoanalyysiyhtiö Cambridge Analytican tietokoneserverit.

Cambridge Analytican epäillään käyttäneen luvattomasti noin 50 miljoonan Facebookin käyttäjän tietoja. Yhtiö oli mukana muun muassa Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin vaalikampanjassa.

Tietosuojaviranomaisen mukaan yhtiö ei ole toimittanut vapaaehtoisesti viranomaisen pyytämiä tietoja.

Kehuskeli likaisilla tempuilla

Yhteisöpalvelu Facebookin ympärillä kiehuva skandaali laajeni, kun Cambridge Analytica jäi kiinni likaisten vaalikampanjatemppujen valikoimalla kehuskelusta.

Brittiläisen Channel 4 -kanavan salakuvaamissa videoissa näkyy, miten yhtiön toimitusjohtaja Alexander Nix kertoo yhtiön voivan mustamaalata kilpailevia ehdokkaita muun muassa väärennetyillä lahjussyytöksillä ja palkkaamalla prostituoituja viettelemään heitä.

Yhtiö on arvioinut olleensa keskeisessä roolissa Trumpin vaalivoitossa Yhdysvalloissa. Se oli myös mukana kampanjoimassa Britannian EU-eron puolesta.

Facebook ilmoitti viikonloppuna sulkevansa yhtiön ja siihen kytkeytyneiden henkilöiden tilit, koska heidän epäillään keränneen noin 50 miljoonan Facebookin käyttäjän tiedot ja käyttäneen niitä luvattomasti. Skandaali on ryvettänyt Facebookin mainetta ja syöksi yhtiön pörssikurssin seitsemän prosentin laskuun maanantaina.

Pörssissä ja julkisuudessa riepoteltu Facebook ilmoitti palkanneensa tutkimusyhtiön selvittämään, miten väärinkäytettyjä käyttäjätietoja on käsitelty. Tietoja kerättiin alun perin persoonallisuustestien varjolla, mutta niitä luovutettiin käyttäjäsääntöjen vastaisesti kolmansille osapuolille. Viikonloppuna kävi ilmi, että väärin perustein kerättyjä tietoja ei ollut tuhottu.

Lahjuksia ja valheita

Cambridge Analytica pyrki Channel 4:in ohjelman jälkeen kiillottamaan kilpeään ja kiisti jyrkästi, että se olisi kerännyt käyttäjätietoja Facebookin ehtojen vastaisella tavalla tai hyödyntänyt niitä Trumpin kampanjassa.

Channel 4:n dokumenttiohjelmassa syntyi kuitenkin kuva hyvin häikäilemättömästä toiminnasta.

– Se kuulostaa kamalalta, mutta asioiden ei välttämättä tarvitse olla tosia, jotta niitä uskotaan, Nix sanoi toimittajille salakuvatulla videolla, selostaessaan yhtiönsä tarjoamia palveluja.

Nix sanoi yhtiöllä olevan toimintaa vaalikampanjoissa ympäri maailmaa.

– Me voimme tarjota ehdokkaalle suurta rahasummaa kampanjan rahoittamiseksi, me voimme filmata kaiken, sutata hänen kasvonsa ja ladata filmin nettiin, Nix kehui salakuvatulla videolla.

Lahjusten tarjoaminen luottamustehtäviä hoitaville henkilöille on rikos sekä Britannian että Yhdysvaltojen lainsäädännön mukaan.

STT

