Britannian vastatoimet myrkytystapaukseen selviävät huomenna – Venäjä kiisti syyllisyytensä ex-kaksoisagentin myrkytykseen

Britannian turvallisuuselimet arvioivat huomenna Venäjän mahdollista vastausta entisen kaksoisagentin Sergei Skripalin myrkytystapaukseen. Tämän jälkeen pääministeri Theresa May päättää mahdollisista vastatoimista ja kertoo niistä parlamentille.

Mayn mukaan Venäjällä on aikaa tähän iltaan saakka toimittaa selvitys tapauksesta. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on jo sanonut, ettei maa vastaa mitään.

Venäjä kiistää olevansa Skripalin myrkytyksen takana. Lavrovin mukaan maa on valmis yhteistyöhön.

– Venäjä ei ole syyllinen, vaan se on valmis yhteistyöhön kemiallisia aseita koskevien sopimusten mukaisesti, jos Britanniakin vaivautuu ja alentuu täyttämään omat kansainväliset velvoitteensa saman dokumentin mukaisesti, Lavrov sanaili.

May sanoi eilen, että Venäjä on erittäin todennäköisesti Skripalin ja tämän tyttären myrkytyksen takana. Mayn mukaan Skripalien murhayrityksessä käytettiin Novitshok-nimistä hermomyrkkyä, jota on valmistettu Venäjällä sotilaskäyttöön.

Skripal, 66, ja hänen 33-vuotias tyttärensä löydettiin tiedottomina ostoskeskuksen penkiltä Britannian Salisburysta runsas viikko sitten.

Venäjä kertoi myös kutsuneensa Britannian Venäjän-suurlähettilään puhutteluun. Ulkoministeriön edustaja Maria Zaharova ei kertonut tarkempia yksityiskohtia suurlähettiläs Laurie Bristow’n puhuttelusta.

Tutkija ei usko Britannian vetoavan EU-artikloihin

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) pitää murhayritystä erittäin vakavana asiana. Soinin mukaan EU:n yhteinen avunanto Britannialle ei ole ollut esillä, koska mitään pyyntöä ei vielä ole tullut pöydälle.

Soinin mukaan Suomi on valmis antamaan apua, jos siihen on valmiutta ja sitä pyydetään.

Britannia tuskin vetoaa EU:n yhteistä avunantoa koskeviin artikloihin, kun se pohtii mahdollisia vastatoimia Skripalin myrkyllä tehtyyn murhayritykseen, sanoo suomalaistutkija.

– Kyllä pitäisin sitä aika kaukaa haettuna. Tämä on henkilöön kohdistuva myrkytystapaus, ja vaikka vanhaa taustaa vastaavasta onkin, niin tämä on kuitenkin yksittäistapaus. Kun Britannia parhaillaan neuvottelee vielä erosta EU:sta, niin sekin nostaa kynnystä, sanoo Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen.

Keskusteluissa ovat nousseet esille artiklat 222 ja 427. Artikla 222 velvoittaa jäsenmaita antamaan toisilleen apua terroristi-iskun tai luonnonkatastrofin sattuessa, ja artikla 427 taas koskee avunantoa unionin maalle, joka joutuu hyökkäyksen kohteeksi. Jälkimmäiseen artiklaan Ranska vetosi Pariisin terrori-iskun jälkeen.

– Se, kumpaa artiklaa käytetään, on vähän makuasia. Ranskan tapauksessa on ihmetelty, miksei maan johto vedonnut juuri tuohon nimenomaiseen terrori-iskuja koskevaan artiklaan, vaan käytti tätä toista, joka on liitetty enemmän sotilaallisiin uhkakuviin, Tiilikainen aprikoi.

– Kun asiaa pohdittiin, todettiin syyksi se, että terrorismikohdassa unionin yhteisellä poliittisella johdolla eli komissiolla ja myöskin ulkopolitiikan korkealla edustajalla on rooli, kun taas sitten jälkimmäinen kohta on pelkästään jäsenmaiden välinen. Ranska piti näin johdon omissa käsissään kun se käytti tätä artiklaa, Tiilikainen jatkaa.

Huonoista suhteista hyisiksi

Tiilikaisen mukaan on kuitenkin selvää, että Britannian ja Venäjän jo entuudestaan huonot suhteet jäähtyivät entisestään tuoreen myrkytystapauksen vuoksi. EU:ssa Britannia on muutenkin ollut hyvin ärhäkkä arvostelemaan Venäjän toimia ja kiivas sanktioiden puolestapuhuja.

– Jo tuo aikaisempi Litvinenkon tapaus huononsi Britannian ja Venäjän välejä pysyvämmin. Kun Britannia nyt eroaa EU:sta ja ryhtyy rakentamaan ulkopolitiikkaa omista lähtökohdistaan, niin eihän se kovin hyvä alku ole, jos Venäjällä on Britannian näkökulmasta näin paljon vanhaa syntilistaa.

– Aika synkkä visio uudelle kahdenväliselle suhteelle, Tiilikainen ennustaa.

