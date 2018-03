Brittilehti: Hermomyrkky tuli Britanniaan Skripalin tyttären matkatavaroissa, tytär lensi Moskovasta päivää ennen myrkytyksiä

Brittiläiset tiedusteluelimet epäilevät, että venäläisen ex-agentin Sergei Skripalin ja hänen tyttärensä saama hermomyrkky tuli Moskovasta Britanniaan matkatavaroissa. Asiasta kertoo brittilehti The Telegraph.

Tiedusteluelimet epäilevät, että Novitshok-hermomyrkky päätyi 33-vuotiaan Julija Skripalin matkatavaroihin esimerkiksi jossakin vaatekappaleessa, kosmetiikkatuotteessa tai perillä Britanniassa avatussa lahjapaketissa.

Julija Skripal oli lentänyt Moskovasta Britanniaan lauantaina 3. maaliskuuta eli päivää ennen myrkytyksiä. Tiedusteluviranomaiset epäilevät, että myrkyttäjät olivat murtautuneet Julija Skripalin asuntoon Moskovassa ennen hänen lähtöään Britanniaan ja laittaneet hermomyrkyn hänen matkatavaroihinsa.

Sergei Skripal ja hänen tyttärensä ovat molemmat olleet sairaalahoidossa kriittisessä tilassa vajaan kahden viikon takaisen murhayrityksen jälkeen.

Yli sata altistunut myrkylle?

Poliisin mukaan 131 ihmisen arvioidaan mahdollisesti joutuneen tekemisiin hermomyrkyn kanssa Salisburyssa Etelä-Englannissa, missä Skripalit altistuivat myrkylle. Kyseiset henkilöt ovat paikallisten terveysviranomaisten päivittäisessä seurannassa.

Poliisi on eristänyt Salisburyssa ja sen ympäristössä paikat, joissa on havaittu jäämiä hermomyrkystä tai joissa epäillään hermomyrkkyä olleen. Poliisin mukaan paikkojen eristäminen saattaa jatkua jopa kuukausien ajan. Salisburyssa ja sen ympäristössä on eristetty kaikkiaan 24 paikkaa.

Jäämiä hermomyrkystä on löydetty muun muassa Sergei Skripalin autosta sekä ravintolasta ja pubista, joissa Skripalit kävivät sunnuntaina 4. maaliskuuta.

https://www.telegraph.co.uk/news/2018/03/15/suitcase-spy-poisoning-plot-nerve-agent-planted-luggage-sergei/

STT

