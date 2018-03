Bulls hävisi Cavaliersille – Markkanen jätti ottelun väliin

Koripallon NBA:ssa Lauri Markkasen Chicago Bulls on hävinnyt pistein 109-114 LeBron Jamesin Cleveland Cavaliersille.

James oli joukkueensa paras pistemies 33 pisteellään. Hänelle kirjattiin myös 13 levypalloa ja 12 koriin johtanutta syöttöä eli hän ylsi tripla-tuplaan.

Eniten pisteitä ottelussa teki kuitenkin Bullsin Denzel Valentine, joka päihitti Jamesin pistesaldon yhdellä pisteellä. Levypalloja hän keräsi seitsemän ja syöttöjä kuusi.

Markkanen jätti ottelun jälleen väliin. Selkävaivoista kärsinyt suomalaiskoripalloilija oli sivussa myös Bullsin kahdesta edellisestä ottelusta.

Markkasen lisäksi Bullsin vahvuuksista puuttuivat yön kierroksella myös Kris Dunn ja Zach LaVine, Bulls kertoi Twitterissä ennen ottelua.

Chicago Tribunen mukaan myös Dunn ja LaVine jättivät ottelun väliin loukkaantumisten takia. Lehden mukaan yksikään pelaajista ei ole kuitenkaan loukkaantunut vakavasti. Dunn on satuttanut varpaansa ja LaVinella on lievä jännetulehdus leikatussa polvessaan, lehti kertoo.

Bullsin päävalmentajan Fred Hoibergin mukaan suunnitelmissa ei tällä hetkellä ole, että ketään pelaajista suljettaisiin kokonaan pelien ulkopuolelle. Hoiberg myös sanoi uskovansa, että Markkanen palaa pian Bullsin vahvuuksiin.

https://twitter.com/chicagobulls/status/975134109751234562

http://www.chicagotribune.com/sports/basketball/bulls/ct-spt-bulls-cavaliers-20180317-story.html

STT

Kuvat: