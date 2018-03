Bulls voittoon, Markkanen keräsi 19 pistettä

Koripallon NBA:ssa Lauri Markkasen Chicago Bulls on voittanut Atlanta Hawksin pistein 129-122. Markkanen sai ottelussa 19 pistettä ja nappasi kahdeksan levypalloa. Bullsin kovimmille pisteille ylsivät Zach LaVine ja Bobby Portis, jotka molemmat keräsivät 21 pistettä.

Atlantan kovimmat pisteet nakutti Taurean Prince, joka sai huimat 38 pistettä.

Edellisen ottelun Detroit Pistonsia vastaan Bulls hävisi lukemin 99-83. Bulls on voittanut nyt 23 ottelua ja hävinnyt 43. Atlanta on puolestaan voittanut 20 ottelua ja hävinnyt 47 ottelua.

STT

