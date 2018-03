Chicago Bulls hävisi Denver Nuggetsille, Markkanen edelleen sivussa

Koripallon NBA:ssa kotikentällä pelannut Chicago Bulls on hävinnyt Denver Nuggetsille pistein 102-135. Bullsin suomalaistulokas Lauri Markkanen oli tänään poissa pelistä selkävaivojen takia. Markkanen on ollut sivussa jo viisi ottelua peräkkäin.

Bullsin pelaajista vaivojen takia olivat sivussa myös Kris Dunn ja Zach LaVine, Chicago Bulls kertoi Twitterissä.

Bullsin kovimmat pisteet keräsi Cristiano Felicio, joka teki 16 pistettä.

Markkanen pelasi viimeksi 11. maaliskuuta Atlantaa vastaan. Hän on tällä kaudella pelannut 60 ottelua seuransa 70 ottelusta ja koonnut keskiarvoikseen 14,9 pistettä ja 7,6 levypalloa.

Bulls on hävinnyt tällä kaudella 47 ottelua ja voittanut 24 ottelua. Nuggets on puolestaan hävinnyt 33 ottelua ja voittanut 39 ottelua.

Bullsin seuraava ottelu Denver-pelin jälkeen on kotipeli Milwaukee Bucksia vastaan lauantain välisenä yönä Suomen aikaa.

https://twitter.com/chicagobulls/status/976569136515043328

STT

