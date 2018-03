Chicagon hengetön peli jatkuu eli kun työnantaja määrää parhaat työntekijänsä olemaan tekemättä töitä

Pukukoppien ja urheilukenttien johtamisoppeja muualle työelämään tarjoilevat urheiluvalmentajat vakuuttavat mielellään, että urheilussa ja yritystoiminnassa pätevät samat lait. Mutta millä työpaikalla työnantaja määrää parhaat työntekijänsä olemaan täydellä palkalla tekemättä töitä, jotta yritys suoriutuisi mahdollisimman huonosti? Ja millä yhtiöllä on varaa tehdä tahallaan mahdollisimman huonoa tulosta?

Lauri Markkasen NBA-joukkueella Chicago Bullsilla on. Ja nyt ei puhuta Bullsista yhtiönä, vaan koripallojoukkueena, jolle häviäminen on investoimista tulevaisuuteen.

Keskiviikkona Bulls hävisi kotikentällään Denver Nuggetsille 102-135. Häviö paransi Bullsin mahdollisuuksia kärkivaraukseen kesällä, mutta päävalmentaja Fred Hoiberg ei pitänyt näkemästään.

– Meillä ei ole pelin alussa minkäänlaista asennetta, annamme vastustajien kasvattaa itseluottamustaan, ja siitä kaikki lähtee alamäkeen, Hoiberg totesi ESPN:lle

Bullsin ajatus on, että kentällä pääsevät pelaajat yrittävät täysillä – mutta parhaita ei päästetä kentälle. Bullsin johto ilmoitti helmikuussa arvioivansa loppukauden ajan nuoria pelaajia, vaikka logiikka on osin järjetön – miksi enää arvioida Cristiano Feliciota, kun hän kanssaan jo solmittiin viime kesänä nelivuotinen jatkosopimus?

Markkanen on katsellut nyt viisi peräkkäistä ottelua pikkutakissa selkäkivuista alkaneen sairauslomansa aikana. On hyvin mahdollista, ettei Markkasta enää tällä kaudella nähdä kentällä, kuten ei Zach LaVineakaan, joka on ”yhteisellä päätöksellä” istunut kolme peliä, virallisena syynä lievä jännetulehdus polvessa.

Ennen torstain pelejä Bullsin voittosuhde on NBA:n seitsemänneksi huonoin. Se tarkoittaa vain 4,3 prosentin todennäköisyyttä saada ykkösvaraus, ja siksi Bulls kisaa muiden heikoimpien joukkueiden kanssa huonoudessa parantaakseen mahdollisuuksiaan toukokuun varausvuoroarvonnassa.

Ensi vuonna huonoimpien joukkueiden todennäköisyys saada kärkivalinta varausarvonnassa pienenee, mutta ei kaikkien mielestä vieläkään tarpeeksi. Ratkaisuksi on ehdotettu muun muassa pudotuspelien ulkopuolelle jäävien joukkueiden välistä turnausta, jonka voittaja saa ykkösvalinnan.

