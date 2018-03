CNN: Alabamassa koulussa ammuttiin vahingossa – yksi kuoli ja toinen haavoittui

Yhdysvalloissa Alabaman osavaltiossa 17-vuotias naisopiskelija on kuollut, kun Birminghamissa sijaitsevassa Huffman High School -nimisessä koulussa ammuttiin vahingossa, kertoo muun muassa CNN. Lisäksi toinen 17-vuotias miesopiskelija haavoittui ja hän on kriittisessä tilassa. Washington Postin mukaan ampuminen tapahtui kello kolmen jälkeen iltapäivällä paikallista aikaa.

Birminghamin poliisipäällikön Orlando Wilsonin mukaan laukauksia ammuttiin ainakin kaksi. Poliisi katsoo, että ampuminen tapahtui vahingossa, mutta ei kerro asiasta sen tarkemmin.

Birminghamin kaupunginkoulujen ylitarkastajan Lisa Herringin mukaan koulussa on metallinpaljastimet ja koulujen turvallisuutta valvovat viranomaiset olivat ampumahetkellä paikalla. Herringin mukaan koulu aukeaa torstaina normaalisti, mutta kampuksella on silloin poliiseja.

Birmingham kaupunginjohtajan Randall Woodfinin mukaan kuollut opiskelija oli juuri täyttämässä 18 ja hänet oli hyväksytty opiskelemaan. Kuollut naisopiskelija haaveili sairaanhoitajan ammatista.

https://edition.cnn.com/2018/03/07/us/birmingham-alabama-school-shooting/index.html

https://www.washingtonpost.com/news/education/wp/2018/03/07/alabama-school-shooting-leaves-one-student-dead-two-others-wounded/?utm_term=.aba5ed957904

STT