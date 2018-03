CNN: New Yorkin kopteriturman saattoi aiheuttaa matkustajan laukku

Yhdysvalloissa New Yorkissa sunnuntaina sattuneen helikopteriturman saattoi aiheuttaa matkustajan laukku, uutisoi CNN lähdetietonsa pohjalta. Uutiskanavan mukaan turmasta selvinnyt kopterin lentäjä on kertonut viranomaisille, että matkustajan laukku saattoi vahingossa painaa hätänappulaa, joka katkaisee polttoaineen syötön.

Asiasta CNN:lle kertoi viranomaislähde.

Viisi ihmistä sai surmansa, kun helikopteri syöksyi East River -vesiväylään Manhattanilla New Yorkissa sunnuntai-iltana. Ainostaan lentäjä selvisi turmasta. Kolme ihmistä vietiin kriittisessä tilassa sairaalaan, mutta he menehtyivät vammoihinsa.

STT

