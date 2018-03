CNN: Trumpin hallinto harkitsee ulkopuolista apua Pohjois-Korea-neuvottelujen hoitamiseen, ulkoministeriössä pulaa Pohjois-Korea-osaajista

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto harkitsee ulkopuolisen avun palkkaamista Pohjois-Korean-neuvottelujen hoitamiseen. Asiasta uutisoi CNN lähdetietoihinsa vedoten.

Uutiskanavalle puhuneen hallintolähteen mukaan keskushallinto harkitsee ulkopuolisen asiantuntijan nimittämistä erityislähettilääksi ulkoministeri Rex Tillersonin rinnalle, mikäli Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean väliset neuvottelut etenevät merkittävästi.

Yhdysvaltain ulkoministeriössä on CNN:n mukaan pula Pohjois-Korean-kysymykseen perehtyneistä diplomaateista. Yhdysvallat ei ole nimittänyt pysyvää Etelä-Korean-suurlähettilästä sen jälkeen, kun Trump aloitti kautensa. Lisäksi Pohjois-Koreaan liittyvien kysymysten parissa tähän asti työskennellyt diplomaatti Joseph Yun on jättämässä pestinsä, mikä on herättänyt Yhdysvalloissa huolta maan kyvystä hoitaa Pohjois-Korea-asiaa.

Yhdysvaltain ulkoministeriö on vakuuttanut, että huoli on turha ja sillä on käytössään osaavia ammattilaisia.

Valkoinen talo ja Etelä-Korea ilmoittivat yöllä Suomen aikaa, että Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un ja presidentti Trump ovat sopineet tapaavansa lähikuukausina.

Tapaaminen toukokuuhun mennessä

Etelä-Korean mukaan Kim esitti tapaamiskutsun, jonka Trump hyväksyi. Johtajat tapaavat Etelä-Korean mukaan toukokuuhun mennessä. Tarkkaa paikkaa tai aikaa tapaamiselle ei ole ilmoitettu.

Tapaamisen tarkoituksena on saada aikaan sopu Korean niemimaan riisumisesta ydinaseista, Etelä-Korean kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Chung Eui-yong sanoi Valkoisessa talossa käytyjen keskustelujen jälkeen.

Pohjois-Koreassa vieraillut eteläkorealainen delegaatio on parhaillaan Washingtonissa kertomassa vierailun tuloksista.

– Kerroin presidentti Trumpille, että Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un sanoi tapaamisessamme olevansa sitoutunut ydinaseriisuntaan, Chung sanoi.

– Kim sanoi Pohjois-Korean pitäytyvän ohjus- ja ydinkokeista. Presidentti Trump sanoi tapaavansa Kim Jong-unin toukokuuhun mennessä taatakseen pysyvän ydinaseriisunnan.

Valkoisen talon mukaan Pohjois-Koreaa vastaan asetetut pakotteet pysyvät voimassa.

Japani mielissään neuvotteluilmoituksesta

Japanin pääministeri Shinzo Abe ilmaisi nopeasti tyytyväisyytensä Yhdysvaltain ja Pohjois-Korean johtajien päätökseen tavata toisensa. Abe sanoi arvostavansa suuresti Pohjois-Korean päätöstä aloittaa neuvottelut ydinaseista luopumisesta.

Aben mukaan Pohjois-Korean painostamista muun muassa pakottein tulee kuitenkin jatkaa, kunnes maa ottaa selviä, konkreettisia askeleita kohti ydinaseista luopumista.

Abe sanoi myös aikovansa vierailla Yhdysvalloissa tapaamassa presidentti Trumpia. Aben mukaan vierailu saattaa toteutua jo ensi kuussa. Trump ja Abe keskustelivat Aben mukaan tapaamisesta puhelimitse.

Etelä-Korean delegaation on määrä tavata Abe ja kertoa hänelle Pohjois-Koreassa käytyjen keskustelujen kulusta sekä muista viimeisimmistä käänteistä ensi viikolla.

Japani pitää Pohjois-Korean ydinaseita merkittävänä uhkana kansalliselle turvallisuudelleen. Viime vuonna kaksi Pohjois-Korean laukaisemaa ohjusta lensi Japanin alueiden yli, mikä sai maan viranomaiset muun muassa ottamaan käyttöön kansalaisia varoittavat hälytysjärjestelmät.

