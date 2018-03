CNN:n lähteet: Trump suunnittelee seuraavaksi veteraaniasioista vastaavan ministerin vaihtamista

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump suunnittelee hallintonsa veteraaniasioista vastaavan ministerin vaihtamista, uutisoi CNN lähdetietoihinsa vedoten.

Kahden hallintolähteen mukaan Trump haluaa korvata nykyisin pestiä hoitavan David Shulkinin. Yhtenä mahdollisuutena hänen seuraajakseen on harkittu tällä hetkellä energia-asioista vastaavaa Rick Perryä.

Lähteiden mukaan Trump on jo keskustellut mahdollisesta ministeripaikan vaihdoksesta Perryn kanssa.

Veteraaniasioita hoitavan Shulkinin ja Valkoisen talon välit ovat olleet lähteiden mukaan kireät jo jonkin aikaa. Shulkinin on koettu muun muassa kyseenalaistavan Valkoisen talon arvovaltaa, lähteet kertovat.

Shulkin toimi pestissään jo edellisen presidentin Barack Obaman kaudella.

Trump kohautti ministeripotkuilla viimeksi tiistaina, jolloin hänen kerrottiin antaneen potkut ulkoministeri Rex Tillersonille. Tillersonin korvaa CIA:n johtaja Mike Pompeo. Pompeon pestiin astuu Gina Haspel, josta samalla tulee ensimmäinen nainen keskustiedustelupalvelun johdossa.

Tillerson ei toimittajille tiistaina antamassaan jäähyväislausunnossa ottanut kantaa erottamisensa syihin tai siihen, milloin hän sai tietää potkuistaan.

Trump ja Tilllerson ovat olleet napit vastakkain pitkään, ja Tillersonin potkuista oli kiertänyt huhuja jo kauan ennen varsinaista erottamista. Trump on sanonut muun muassa, että Tillerson on liian perinteinen ajattelussaan.

https://edition.cnn.com/2018/03/13/politics/rick-perry-david-shulkin-veterans-affairs/index.html?sr=twCNN031318rick-perry-david-shulkin-veterans-affairs0548PMVODtop

STT

Kuvat: