Connor McDavidille ei löydy pysäyttäjää, Mikael Granlund lähestyy 60 pisteen rajaa NHL:ssä

Edmonton Oilers on pelannut vaisuhkon kauden jääkiekon NHL:ssä, mutta joukkueen ykköstähti Connor McDavid loistaa kirkkaana.

Suomen aikaa varhain sunnuntaina McDavid iski kaksi maalia Los Angeles Kingsin verkkoon ja nousi pistepörssin ykköseksi.

McDavid, 21, on kerännyt 75 pelaamassaan ottelussa tehopisteet 38+58=96. Pitkään pörssikärkenä ollut Nikita Kutsherov on McDavidia pisteen perässä.

– Hän (McDavid) tekee sitä, minkä osaa parhaiten. Hän kantaa joukkuetta harteillaan ja tekee tärkeitä maaleja silloin, kun tarvitsemme niitä, maalivahti Cam Talbot kehui joukkuekaveriaan Oilersin kotisivuilla.

McDavid johdatti Edmontonin 3-2-kotivoittoon Los Angelesista.

McDavidin ja Kutsherovin takana tilastossa kolmantena on Coloradon Nathan MacKinnon, joka on jäänyt kärjestä neljä pistettä.

Kapanen onnistui viimeistelyssä

Suomalaisten ykköstykki Mikko Rantanen on pistepörssissä sijalla 14.

Rantanen ei onnistunut maalinteossa, kun Colorado kukisti voittolaukauskisassa Las Vegasin 2-1. Rantanen ei onnistunut voittolaukauksilla viimeistelyssä. Myös Vegasin Erik Haula epäonnistui yrityksessään.

Suomalaispelaajista Toronton Kasperi Kapanen teki maalin 4-3-kotivoitossa Detroitista. Floridan Aleksander Barkov, Carolinan Sebastian Aho ja Minnesotan Mikael Granlund keräsivät syöttöpisteen mieheen.

Kapanen viimeisteli osumansa avauserässä laukomalla kiekon kovan maalinedusruuhkan jälkeen verkon perukoille.

Toronto on voittanut peräti 13 viime kotiotteluaan. Samalla se sivusi runkosarjan voittoennätystään. Koossa on tältä kaudelta jo 45 voittoa.

Granlund nousi 59 pisteeseen, eli hän on lähellä 60 pisteen rajaa. Mikäli hän onnistuu tempussaan, peräti kuusi suomalaispelaajaa on rikkonut tällä kaudella 60 pisteen rajan.

Suomalaismaalivahdeista tositoimissa oli Nashvillen Pekka Rinne, joka nappasi 26 torjuntaa 1-4-vierastappiossa Minnesotalle.

STT

